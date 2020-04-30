СГК завершила отопительный сезон в Куйбышеве и начинает испытания теплосетей

29 апреля мэрия Куйбышева Новосибирской области утвердила график гидравлических испытаний 124 км теплосетей в зоне ответственности СГК.

Испытания в зоне теплоснабжения Барабинской ТЭЦ пройдут с 12 по 15 мая.

— Мы постараемся дать воду потребителям сразу по завершении испытаний, но при большом количестве дефектов может потребоваться до полутора недель, чтобы устранить их. Крайний срок возобновления горячего водоснабжения — 26 мая, — заверил главный инженер Барабинской ТЭЦ СГК Александр Башкинов.

Испытания в зонах теплоснабжения семи малых котельных СГК, где расположены дома частного сектора и социальные объекты, пройдут в период с 25 мая по 3 июня, по одному–два дня на каждый этап (подробнее — в таблице). После испытаний бригады также в течение полутора–двух недель проведут работы по устранению повреждений. Горячее водоснабжение в зоне действия этих котельных не предусмотрено, дома и здания оснащены электрическими водонагревателями.

После проведения текущего ремонта теплотрасс СГК приступит к замене трубопроводов на пяти участках: на одном магистральном и четырёх внутриквартальных. Всего до сентября планируется заменить около 1 400 метров коммуникаций.

Отопительный период 2019–2020 годов в Куйбышеве продлился 217 дней — это на неделю дольше, чем в Новосибирске, но он также стал рекордно коротким за последние два десятка лет. Сезон завершили примерно на две недели раньше плана, что связано с аномально теплым для Сибири апрелем.

Сроки отопительного сезона повлияли и на производственные результаты. С сентября по апрель Барабинская ТЭЦ отпустила 429 тыс. Гкал, что на 60 тыс. Гкал (или на 12%) меньше, чем в сезон 2018–2019 годов.

В этот отопительный период на теплосетях Куйбышева бригады устранили 40 повреждений, что на треть больше, чем в предыдущий сезон. Прирост связан, прежде всего, с износом коммуникаций. Среднее время устранения повреждений на магистральных сетях Куйбышева составило до 6 часов, на внутриквартальных сетях — 3,8 часа.

На долю Барабинской ТЭЦ мощностью 293 Гкал/ч приходится 97% всей вырабатываемой тепловой энергии в городе. Теплоснабжение получают 45,8 тысяч жителей Куйбышева. В летний период, когда происходит снижение объема потребления, энергетики останавливают работу энергетического оборудования станции. До сентября жители получают горячую воду от газовой водогрейной котельной Барабинской ТЭЦ мощностью 65 Гкал.

Также теплоснабжение в городе обеспечивают 12 малых котельных, из них 8 автономных и 4 производственные. Котельные находятся на балансе различных теплоснабжающих организаций, самая крупная — ООО «Энергетик» — входит в структуру СГК. На правах собственности «Энергетику» принадлежат 7 котельных.

График проведения испытаний тепловых сетей СГК в Куйбышеве

Теплоисточник Период проведения испытаний Барабинская ТЭЦ 12.05-15.05 котельная №58 «Телецентр» 25.05-26.05 котельная №56 «Тополек» 25.05-26.05 котельная №59 «Звездная» 25.05-26.05 котельная ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Новосибирской области 27.05 котельная №55 «Ветлечебница» 27.05-28.05 котельная №53 «Спиртзавод» 01.06-02.06 котельная №54 «Школа-интернат» 02.06-03.06

Фото: пресс-служба СГК