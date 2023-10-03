Две участница конкурса «Мисс Россия» из Новосибирска вышли в финал

Две девушки из Новосибирска Милена Кислова и Юлия Колмакова вышли в финал конкурса «Мисс Россия». Об этом сообщили организатор на официальном сайте соревнования.

Девушки представили национальные костюмы. Сибирячки предстали в образах Жар-Птицы (Колмакова) и Царевны Лебедь (Кислова).

Голосование за лучший наряд началось 2 октября.

«Мисс Россия» — крупнейший и самый значимый конкурс красоты в нашей стране. Национальный проект, который проходит при поддержке Министерства Культуры РФ. Отборочные туры проходят во всех субъектах Федерации и ежегодно в кастингах принимают участие от 80 000 девушек со всей страны.

Ранее редакция сообщала о том, что кандидатка из Новосибирска участвует в конкурсе «Мисс Россия-2023».