Медведь утащил из загона овец в Чулымском районе Новосибирской области

В Чулымском районе медведь утащил из загона несколько овец. Об этом сообщает Евгений Шестернин, министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области, в своем Телеграм-канале.

― Чем ближе зима, тем глубже у медведей следы. Наш специалист выясняет, где сейчас богатый на следы зверь, ― пишет Шестернин.

К публикации прилагается видео в котором оператор удивляется количеством следов и большими лапами медведя.

― Он перелез через забор, ― отметил оператор.

Вместе с оператором присутствует еще один мужчина, который отмечает, что след можно различить.

― Вот этот побольше, а этот поменьше. Задняя и передняя лапы, ―говорит тот.

Оператор поддерживает и в конце видео добавляет, что собака овец от медведя не уберегла.

Ранее редакция сообщала о том, что медвежонка, лакомившегося малиной в огороде, прогнали криками под Новосибирском.