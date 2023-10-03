Медведь утащил из загона овец в Чулымском районе Новосибирской области

В Чулымском районе медведь утащил из загона несколько овец. Об этом сообщает Евгений Шестернин, министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области, в своем Телеграм-канале.
― Чем ближе зима, тем глубже у медведей следы. Наш специалист выясняет, где сейчас богатый на следы зверь, ― пишет Шестернин.
К публикации прилагается видео в котором оператор удивляется количеством следов и большими лапами медведя.
― Он перелез через забор, ― отметил оператор.
Вместе с оператором присутствует еще один мужчина, который отмечает, что след можно различить.
― Вот этот побольше, а этот поменьше. Задняя и передняя лапы, ―говорит тот.
Оператор поддерживает и в конце видео добавляет, что собака овец от медведя не уберегла.
Ранее редакция сообщала о том, что медвежонка, лакомившегося малиной в огороде, прогнали криками под Новосибирском.
Фото со страницы Евгения Шестернина, министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области, в Телеграм
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