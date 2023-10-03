Прокуратура взяла на контроль комплексную застройку в Советском районе Новосибирска

Прокуратура города Новосибирска внесла представление мэру с требованием устранить нарушения градостроительного законодательства в Советском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

— В нарушение норм градостроительного законодательства в указанные решения необоснованно включены дополнительные ограничения и критерии отбора к участникам торгов, установленный проектной документацией коэффициент плотности застройки не соответствует предусмотренным объемам возводимого жилья, не предусмотрен перечень объектов строительства, которые подлежат передаче в собственность муниципалитета после завершения строительства, — говорится в сообщении.

Накануне депутат горсовета Светлана Каверзина в своем Телеграм-канале также написала о том, что Федеральная антимонопольная служба отменила конкурс на право заключения договора о комплексном развитии территории в Нижней зоне Академгородка. По её словам, основной причиной стала жалоба одной из строительных компаний к требованиям документации.

Кроме того, депутат сообщила, что жители начали получать письма (фото письма есть в распоряжении редакции) из мэрии за подписью начальника управления по жилищным вопросам департамента строительства Дениса Ковалева с требованием произвести снос домов собственными силами до 27 марта 2024 года. Если снос не будет осуществлен, то участок будет изъят для муниципальных нужд.

— По факту у собственников спрашивают: готовы ли вы к самосносу (сами снести, сами новый дом построить и заселиться) или вдруг желаете сами свои дома откапиталить. Или просто будете ждать пока вас снесут? Так к письмам и относиться. Может и получится до марта второй раз конкурс объявить, — пишет Каверзина в своем Телеграм-канале.

Напомним, постановления о комплексном развитии территорий в Нижней зоне Академгородка были подписаны в январе 2023 года. Документами установлен предельный срок развития территории — до 2028 года. На участках расположены 27 многоквартирных домов, которые подлежат сносу, а также нежилые объекты, которые планируется сносить. На их месте будут созданы дома высотой от 14 до 18 этажей с общей площадью в 193,6 тысяч кв. м.

В конце августа мэрия Новосибирска объявила торги на право заключения договоров о комплексном развитии территории. На торги выставлены два участка. Один из них расположен в границах ул. Российской, ул. Рубиновой, ул. Шатурской, ул. Гнесиных в Советском районе площадью 36 402 кв. м (3,6 га). Начальная цена аукциона на заключение договора о комплексном развитии — 213,148 млн рублей.

Второй участок, предложенный под комплексное развитие территории, находится в границах ул. Российской, ул. Героев Труда, ул. Рубиновой и по ул. Иванова. Его площадь —41 053 кв. м (4,1 га). Начальная цена на право заключения договора — 104,478 млн рублей.

Следует отметить, что это уже второй остановленный конкурс по КРТ. В августе в УФАС была рассмотрена жалоба на проведение аукциона на право заключения договора о КРТ в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе и Журинского спуска в Новосибирске (рядом с «Локомотив-Ареной»). Ведомство встало на сторону застройщика и вынесло решение об отмене итогов аукциона. Попытка департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска оспорить решение в Арбитражном суде Новосибирской области не увенчалась успехом. Суд принял сторону территориального УФАС и поддержал отмену торгов.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска выставила на торги под КРТ два участка в нижней зоне Академгородка.