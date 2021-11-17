Движение по улице Мясниковой в Новосибирске планируют открыть в конце ноября

В Калининском районе Новосибирска ООО «СпецТрансСтрой» строит продолжение дороги по улице Мясниковой, которая соединит улицы Гребенщикова, Тюленина и Фадеева.

— На строительной площадке сделана выемка грунта, произведено устройство котлована, выполнено переустройство кабельных линий, ливневой канализации и реконструкция теплотрассы. Подрядчики в полном объеме устроили основание из щебня с расклинцовкой мелкой фракцией, установили временный тротуар, смонтировали часть бордюров, — сообщил генеральный директор Компании «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

Перед началом строительного сезона 2022 года асфальтовое покрытие, выполненное по временной схеме, демонтируют для устройства асфальтобетонного покрытия, согласно проектной и рабочей документациям. Содержание участка дороги в зимний период будет осуществляться коммунальными службами города.

Сергей Арапов также сообщил, что в следующем году здесь будут построены две остановки общественного транспорта, три светофора, обустроены шесть новых примыканий к автодороге и уложен асфальтобетон. По двум сторонам улицы Мясниковой обустроят тротуары.

Стоимость всех работ составляет почти 105 млн рублей. Как сообщили в пресс-центре мэрии, работы ведутся в рамках городской программы при поддержке областного бюджета.