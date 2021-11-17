Коченевские пельмени признаны лучшими в стране

Продуктовый бренд из Новосибирской области «Федосихинские пельмени» занял первое место в номинации «Вкус из глубинки» Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

Номинация конкурса «Вкус из глубинки» определяет лучшие продукты с территорий, где численность населения составляет до 3000 человек. Таким и является село Федосиха Коченевского района.

Как рассказали в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области, бренды, представленные нашим регионом на конкурс – это продукты, созданные по оригинальным рецептам сибирских производителей, каждый – со своей уникальной историей, как и «Федосихинские пельмени».

— Пять лет назад семья новосибирцев переехала в село из города, завели подсобное хозяйство, открыли небольшое пельменное производство, создали условия для агротуризма. Сейчас в Федосихе выпускают уже несколько видов домашних, самолепных пельменей, в том числе с особенной рецептурой: в начинку, помимо мяса, добавляются грибы вешенка – это придает пельменям полезные лечебные свойства и уникальный вкус, — рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В этом году конкуренция на конкурсе была очень высокой: участие во «Вкусах России» приняли 720 брендов из 84 регионов страны. Новосибирскую область в различных конкурсных номинациях, а всего их восемь, представляли 13 продуктовых брендов.

Миссия конкурса «Вкусы России», который проводится уже во второй раз – познакомить жителей страны с многообразием продуктов и напитков, производимых в различных регионах России, выявить потенциал развития региональных брендов, создать новые точки роста и драйверы развития сельских территорий.