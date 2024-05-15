Двое детей погибли, четверо пострадали в ДТП на федеральной трассе в Сибири

Двое подростков погибли и четверо пострадали в аварии на федеральной трассе в Сибири.
Смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте в Кош-Агачском районе республики Алтай в ночь на 15 мая.
По предварительной информации, водитель Honda Accord не справился с управлением, в результате чего автомобиль улетел с дороги на обочину, где опрокинулся и перевернулся.
В ДТП погибли две 15-летние девочки. Еще четверо подростков в возрасте 15-17 лет доставлены в районную больницу, где за их жизнь борются врачи.
— По факту смерти двоих несовершеннолетних и травмирования четверых подростков в результате дорожно-транспортного происшествия в Кош-Агачском районе возбуждено уголовное дело. Назначаются необходимые судебные экспертизы, в рамках которых, в том числе, будет определена причина смерти обеих потерпевших, механизм причинения телесных повреждений и тяжесть причиненного вреда здоровью каждому из участников ДТП, а также установлено техническое состояние транспортного средства, причина аварии, — сообщили в республиканском СК.
Правоохранители выяснили, что автомобиль Honda Accord, на котором разбились дети, принадлежит местному жителю. Накануне мужчина оставил свою машину на СТО.
Следователям предстоит выяснить, каким образом иномарка оказалось в распоряжении подростков. СК проверит условия жизни и воспитания погибших и пострадавших школьников, а также установят причины их нахождения на улице в ночное время.
Фото, видео предоставлено СУ СК РФ по республике Алтай.
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