Двое детей погибли, четверо пострадали в ДТП на федеральной трассе в Сибири

Двое подростков погибли и четверо пострадали в аварии на федеральной трассе в Сибири.

Смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте в Кош-Агачском районе республики Алтай в ночь на 15 мая.

По предварительной информации, водитель Honda Accord не справился с управлением, в результате чего автомобиль улетел с дороги на обочину, где опрокинулся и перевернулся.

В ДТП погибли две 15-летние девочки. Еще четверо подростков в возрасте 15-17 лет доставлены в районную больницу, где за их жизнь борются врачи.

— По факту смерти двоих несовершеннолетних и травмирования четверых подростков в результате дорожно-транспортного происшествия в Кош-Агачском районе возбуждено уголовное дело. Назначаются необходимые судебные экспертизы, в рамках которых, в том числе, будет определена причина смерти обеих потерпевших, механизм причинения телесных повреждений и тяжесть причиненного вреда здоровью каждому из участников ДТП, а также установлено техническое состояние транспортного средства, причина аварии, — сообщили в республиканском СК.

Правоохранители выяснили, что автомобиль Honda Accord, на котором разбились дети, принадлежит местному жителю. Накануне мужчина оставил свою машину на СТО.

Следователям предстоит выяснить, каким образом иномарка оказалось в распоряжении подростков. СК проверит условия жизни и воспитания погибших и пострадавших школьников, а также установят причины их нахождения на улице в ночное время.