Машина с семьей внутри загорелась в Новосибирске

Машина загорелась на улице Рассветной в Калининском районе Новосибирска.
По словам очевидцев, в момент ЧП в салоне авто были люди.
— Был отец, девочка лет 14 и мальчик лет 17. Из автомобиля пошёл дым, — написали свидетели в паблике «Инцидент Новосибирск».
Люди успели выскочить и не пострадали.
Местные жители, увидев пожар, ринулись помогать и бороться с огнем. Они приносили ведра и тазы с водой. Через некоторое время к месту событий прибыли пожарные и оперативно потушили машину.
Как позже выяснилось, пожар произошел в моторном отсеке.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура выявила нарушения в эксплуатации полигона за Хилокским рынком.
Источник фото: Инцидент Новосибирск в Телеграм
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