Машина с семьей внутри загорелась в Новосибирске

Машина загорелась на улице Рассветной в Калининском районе Новосибирска.

По словам очевидцев, в момент ЧП в салоне авто были люди.

— Был отец, девочка лет 14 и мальчик лет 17. Из автомобиля пошёл дым, — написали свидетели в паблике «Инцидент Новосибирск».

Люди успели выскочить и не пострадали.

Местные жители, увидев пожар, ринулись помогать и бороться с огнем. Они приносили ведра и тазы с водой. Через некоторое время к месту событий прибыли пожарные и оперативно потушили машину.

Как позже выяснилось, пожар произошел в моторном отсеке.

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