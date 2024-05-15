«Сибантрацит» поздравил ветеранов с Днем Победы

В этом году подарки получили 49 человек. Это ветераны, узники концлагерей, труженики тыла и вдовы участников Великой Отечественной войны из шести муниципальных образований Искитимского района. Накануне праздника сотрудники «Сибантрацита» побывали в гостях у некоторых из них, поздравили и вручили продуктовые наборы.

Евдокии Ефимовне Зеленцевой — 95 лет. Когда началась война, ей было всего 11. Отца забрали на фронт, а она вместе с матерью трудилась в тылу.

— Тяжелые времена, — вспоминает Евдокия Ефимовна. — Мы совсем детьми были, но трудились не покладая рук в одной бригаде со взрослыми. Несколько часов на сон — и снова за работу. Никакой работы я не боялась, понимала, что все это во имя Победы.

Тяжелая работа в тылу закалила Евдокию Ефимовну. С детства привыкшая трудиться, она всю жизнь проработала в сельском хозяйстве. За ее плечами более 45 лет стажа, работала в колхозе свинаркой. В 1976 году переехала с семьей из Алтайского края в село Тальменка Искитимского района и до выхода на пенсию трудилась дояркой. В семье ее так и называют — «наша труженица».

Ульяна Фоминична Наприенко, односельчанка Евдокии Ефимовны, тяжелые военные годы вспоминает со слезами на глазах:

— Все было: и холод, и голод… Хлеб видели редко, его заменяли лепешки, которые готовили из старой семенной картошки. В семье у нас было семь детей, я — вторая. Отца и старшего брата забрали на фронт. Все легло на наши с матерью плечи.

С утра женщины работали на ферме, доили коров. Потом уезжали на лесозаготовки, а вечером — снова на ферму, на вечернюю дойку. И так изо дня в день. Времени на отдых практически не было. Трудились из последних сил и ждали возвращения родных. Брат Ульяны Фоминичны погиб на войне, а отец попал в плен, но, к счастью, после Победы вернулся домой к семье.

С каждым годом становится все меньше свидетелей тех страшных событий. И каждый из них нуждается в самом главном — внимании. Душевный разговор, слова благодарности и теплые объятия — пожалуй, главный подарок для них в День Победы.