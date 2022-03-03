Двое новосибирских военнослужащих погибли в спецоперации на Украине

Сообщение о гибели двух новосибирских военных в ходе спецоперации на Украине опубликовано в официальном телеграм-канале правительства Новосибирской области. Соболезнования в связи с их гибелью выразил губернатор Новосибирской области Андрей Травников:

— С прискорбием и огромным сожалением сообщаю о том, что при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм, погибли двое наших земляков — новосибирец и житель Тогучинского района. Они сложили голову при проведении специальной операции, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик, для обеспечения национальной безопасности России. Делом своей жизни наши товарищи избрали служение Отечеству и пали в бою, отстаивая безопасность нашего многонационального народа, его право на жизнь и самоопределение.

Приношу соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана всесторонняя поддержка. Отдаю себе отчет в том, что никакие слова сочувствия не уменьшат горечь невосполнимой потери. Мы все в неоплатном долгу у таких несгибаемых парней, как наши земляки.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе и вводе войск в Донецкую и Луганскую народные республики.

По данным Минобороны России, которые были опубликованы на сейте ведомства 2 марта, на Украине погибли 498 российских военных, получили ранения 1597.