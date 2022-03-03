Технопарк получил участки для расширения

Губернатор Новосибирской области подписал распоряжение о предоставлении АО «Академпарк» земельных участков в Советском районе Новосибирска для реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП) «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021–2027 годов».

Инвестпроект подразумевает создание новых производственных, лабораторных и офисных помещений в интересах резидентов Технопарка с целью обеспечения необходимыми инженерными ресурсами земельных участков, прилегающих к территории Технопарка. Общая сумма инвестиций по всему проекту составит 4,3 млрд рублей (В апреле 2021 проект оценивался в 3 млрд — Ред.). Реализация масштабного инвестиционного проекта позволит обеспечить за период с 2021 по 2025 годы более 300 млн рублей налоговых платежей в консолидированный бюджет Новосибирской области. В ходе реализации проекта планируется создание более 900 новых рабочих мест.

Напомним, проект парка глава АО «Академпарк» Дмитрий Верховод представлял на заседании инвестиционного совета региона в апреле 2021 года. Это вторая очередь Технопарка. На первом участке площадью 63,7 тысячи кв. м планируется разместить до 6 типовых двухэтажных модулей площадью 5,1 тысячи кв. м, где на первом этаже высотой в 6 м будут расположены производственные помещения, а на втором высотой 4 м — лабораторные. На участке также планируется «посадить» 2 офисных здания площадью по 18 тысяч кв. м, где будет размещаться инфраструктура.

На втором участке предполагается построить еще 40 тысяч кв. м. Здесь разместят административно-лабораторные здания. Расчетный объем инвестиций — 1,8 млрд рублей. Строительство здания планируется осуществить за счет негосударственных инвестиций — средств УК Технопарка и заинтересованных резидентов.