Новосибирские атлеты не смогут принять участие в зимних Паралимпийских играх в Пекине

Маргарита Терещенкова и Антон Подзоров на протяжении четырехлетнего цикла готовились к зимним Паралимпийским играм. Новосибирцы выступают в лыжных гонках и биатлоне среди спортсменов с нарушениями зрения. В ночь с 2 на 3 марта они прилетели в Пекин, утром успели провести первую тренировку.

Второго марта вечером Международный паралимпийский комитет провёл заседание исполкома и допустил спортсменов из России и Белоруссии к Играм в нейтральном статусе. Утром третьего марта решение было изменено – Международный паралимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних Паралимпийских играх в Пекине.

— Они приняли решение с особым цинизмом. Сначала допустили российских паралимпийцев и через несколько часов лишили их мечты, к которой они стремились на протяжении всей карьеры, — прокомментировал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов

Маргарита Терещенкова, Антон Подзоров являются воспитанниками ГАУ НСО «Спортивная школа Олимпийского резерва по биатлону». Тренер спортсменов – заслуженный тренер России Юрий Кудряшов.

Маргарита Терещенкова является двукратным бронзовым призёром чемпионата мира, призёром Кубка мира, она – многократная чемпионка и призёр чемпионатов России по лыжным гонкам и биатлону (спорт слепых).