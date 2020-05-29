Двух новосибирцев судят за мошенничество

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. По версии следствия, мужчины похитили денежные средства граждан под предлогом продажи качественных товаров.

— Злоумышленники обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере). Подельники через созданный ими «колл-центр» предлагали по телефону гражданам приобрести у них со значительной скидкой качественные товары с определенными характеристиками. При получении посылок граждане обнаруживали в них дешевые товары, характеристики которых явно не соответствовали предложенным. В результате таких действий 86 гражданам был причинен ущерб на общую сумму более 400 тыс. рублей, — рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что уголовный закон за совершение этого преступления предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Железнодорожный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

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