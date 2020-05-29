Авторынок, кажется, снялся с ручника

Новосибирских операторов авторынка в этот раз по полной обнесли признанием — их не оказалось ни в одной из номинации премии «Автодилер-2020».

Премия, учрежденная аналитическим агентством «Автостат» и компанией «Авито Авто», входящей в группу «Авито» (владеет общеизвестным маркетплейсом частных объявлений), стала шестой по счету. В этот раз финальная церемония была полностью лишена привычной для этого торжества патетики и голливудского шика, ибо прошла целиком в онлайне. А за атмосферу отвечала нарезка слайдов с предыдущих церемоний (безоговорочно эффектная, что и говорить).

К участию в ней были приглашены абсолютно все официальные дилерские центры со всей России (около 3,3 тысячи). На основе анализа деятельности нескольких сотен дилерских центров экспертами агентства «Автостат» (на базе полученной интегральной оценки в баллах) были определены лидеры 2020 года.

Все дилерские центры сгруппировали не только по трем сегментам (массовый, премиум, Luxury), но и по месту географического расположения. В массовом сегменте отдельно соревновались Москва, Санкт-Петербург, Центральный регион (ЦФО и СЗФО), Приволжский регион (ПФО), Южный регион (ЮФО и СКФО), Восточный регион (УФО, СФО и ДФО). В премиальном — Москва и Санкт-Петербург, отдельно — регионы. В Luxury — вся Россия.

Как подчеркнул Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат», в числе прочего в конкурсных материалах каждого соискателя оценивалась и пропорция числа продаж к числу сотрудников — то есть менеджерская результативность.

Из сибиряков в сообщество призеров попали только кемеровчане (компания ООО «Сибинпэкс») — за достижения в продаже машин с пробегом и красноярцы — «Тойота Центр Красноярск» (компания «Медведь Холдинг») — в массовом сегменте номинации «Организация продаж новых автомобилей». Ну, и еще тюменцы — «Лексус-Тюмень» (группа компаний «КЛААС») — в сегменте «Премиум» в той же номинации «Организация продаж новых автомобилей».

Впрочем, с Тюменью, как известно, есть ножницы атрибуции: с каноничной географической точки зрения она в Сибири, но по нарезке административно-политической карты — уже на Урале.

В общем, в новосибирское сообщество автопродавцов праздник не пришел. Даже рядом не потоптался. Но даже при таком раскладе «Автодилер-2020» — событие для них радостное. Да и для всего российского автомира тоже. Так как означает, что авторынок все-таки «снялся с паузы», обусловленной пандемией.

­­­ — Мы, наконец-то, возвращаемся к продажам, Москва открывается, — констатировал Олег Мосеев, президент Ассоциации российских автомобильных дилеров.

Наличие в числе первооснователей национальной автодилерской премии компании, специализирующейся на онлайновом гипермаркете «вторых рук», — знак, примечательный изначально: покупательная способность россиян по части автомобилей оценивается трезво. Сегмент б/у составляет весомую долю авторынка, и, как отметил Кирилл Вотяков, руководитель дивизиона «Авито Авто», 44% покупателей находят автомобиль с пробегом именно на «Авито». Логично, что оргкомитет премии решил максимально пойти навстречу российским реалиям рынка — и ввел номинацию «Организация продаж автомобилей с пробегом» и именную, «авитовскую» номинацию «Маркетинг: автомобили с пробегом», в которой участвовали как официальные, так и независимые дилерские центры со всей России. Эта номинация представляет собой рейтинг дилерских центров, составленный на основе анализа данных по размещению объявлений на «Авито». Здесь были рассчитаны следующие показатели: оборачиваемость склада дилерского центра для автомобилей с пробегом сегмента масс-маркет; оборачиваемость капитала дилерского центра для автомобилей с пробегом премиум-сегмента.

— Мы заинтересованы в прозрачности сегмента и инвестируем в развитие инструментов для маркетинга и продаж, — подчеркнул Кирилл Вотяков.

В массовом сегменте номинации «Организация продаж автомобилей с пробегом» признание во второй раз за церемонию досталось «Тойота Центр Красноярск», а также «Хендэ Автоцентр Кемерово» (компания «Сибинпэкс»). Этим, собственно говоря, сибирское присутствие и было исчерпано.

Возможно, столь малая доля призеров-сибиряков была обусловлена и тем, что состязательные дивизионы нарезали слишком крупно — Уральский и Сибирский федеральные округа были представлены конкурсу как единый «Восточный регион», что явно не способствовало кропотливости экспертного внимания. Ведь чем больше контейнер с изюмом, тем сложнее рассмотреть в нем лучшую изюминку. Впрочем, покупательская активность на Урале, в Центре и на Северо-Западе действительно выше, так что удивляться не приходится.

По данным опроса участников панели «Автостат» и пользователей «Авито Авто», марочные симпатии россиян, которые фактически и обозначает номинация «Доверие потребителей», в 2020-м распределились так: премиальный сегмент — Lexus, массовый сегмент — Mazda. Именно дилерские сети брендов оценены наиболее позитивно. В опросе приняли участие более 15000 российских автовладельцев, которые в 2019 году обслуживали свой автомобиль у официального дилера.

Как резюмировала Татьяна Малыгина, руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «Автостат», куратор проекта «Автодилер года», состязательная статистика конкурса растет каждый год — и этот не был исключением: получены 500 заявок от дилеров и холдингов. А это внятный намек на то, что авторынок в вирусную кому все-таки не впал.

Фото с сайта премии Автостата и Авито Авто