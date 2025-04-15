Двухлетней девочке с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение

До шести месяцев Мила Бейтыньш росла и развивалась нормально. А потом выяснилось, что у нее повышен тонус мышц рук и ног, из-за чего девочка не могла нормально ползать. Когда Миле было полтора года, врачи поставили диагноз ДЦП.

— Мы сразу начали активную реабилитацию в государственных и частных клиниках. Она дает очень хорошие результаты: дочка научилась самостоятельно ходить, играет с игрушками, понимает речь, общается жестами. Она у нас упорная и трудолюбивая, с удовольствием занимается с дефектологом, ходит в бассейн. Но походка все еще шаткая, есть проблемы с равновесием и координацией, мелкой моторикой, — рассказывает мама Милы Светлана Бейтыньш.

Врачи говорят, что прерывать лечение нельзя.

— У ребенка детский церебральный паралич, задержка физического и умственного развития. Мы отмечаем высокий реабилитационный потенциал. Во время курса восстановительного лечения постараемся наработать статическое равновесие в положении сидя и стоя, развить речевые навыки. Мила сможет ходить устойчиво, без падений, — говорит Оксана Тасенкова, невролог-реабилитолог Центра семейной медицины (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 230 792 рубля. Семья Милы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Финансовые возможности нашей семьи уже исчерпаны. Пожалуйста, помогите! — просит Светлана.

Помочь Миле можно по ссылке.