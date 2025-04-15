Стоимость продуктовой корзины в Новосибирской области превысила семь тысяч

Новосибирскстат представил информацию об изменении стоимости минимального набора продуктов питания в регионе в марте. Согласно статистики, стоимость продуктовой корзины в Новосибирской области составила 7815,67 рубля, что на 2,8% больше, чем в феврале.

Уточняется, что стоимость минимального набора продуктов была рассчитана, исходя из цен на 33 наиболее часто употребляемых товаров и норм их потребления на одного человека.

В стоимости продуктового набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — их доля составляет 26,2%. Молочные продукты занимают 21%, овощи и фрукты — 19%, мясо и мясные изделия — 17,3%, жиры — 5,3%, рыба — 4,7%, яйца — 2,3%, чай, соль и специи — 2,2%, сахар и кондитерские изделия — 2%.

— При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов РФ нормы потребления, — добавили в Новосибирскстате.

Напомним, Новосибирская область оказалась на 34 месте в рейтинге зарплат, подготовленном РИА Новости. Средняя зарплата в средних и малых городах региона в 2024 году составляла 64 тысячи рублей. За год она выросла на 23,1%. По оценке аналитиков рейтинга, средней зарплаты в провинции региона хватает, чтобы приобрести 2,8 фиксированных набора товаров и услуг.

Ранее редакция сообщала о том, что цены на говядину подскочили на 31% в Новосибирске. На фоне роста цен спрос на продукты снизился в среднем на 12%.