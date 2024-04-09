Двухлетнему Артему с диагнозом аутизм требуется курсовое лечение

По словам мамы Елены Похолковой, с самого рождения Артем был очень эмоциональным и неуравновешенным. В год он уже ходил, говорил первые слова, однако, к полутора годам перестал – просто мычал и ныл, если ему что-то было нужно, а также не играл с детьми.

— У Ярослава, старшего брата Артема, аутизм, и, наученные опытом, мы сразу же обратились к врачам. После обследований в два года Артему поставили тот же диагноз. Мы начали возить его на занятия, и постепенно сын стал обучаться со специалистом, повторять за ним слова, движения, наблюдать за действиями детей. Но малыш играет только с братом, не любит гулять, часто падает при ходьбе, — добавляет Елена Похолкова.

Артема нужно научить общаться с людьми, способствовать развитию его самостоятельности.

— У ребенка аутизм, он не проявляет интереса к окружающим, не разговаривает, не смотрит в глаза, не реагирует на свое имя, не играет, как обычные дети. Мальчик нуждается в интенсивных занятиях в рамках АВА-терапии, направленных на формирование навыков понимания речи, взаимодействия с семьей и сверстниками, — говорит Наталия Мальтинская, поведенческий аналитик, дефектолог АВА-центр «Диада+» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 226 600 рублей. Семья Артема не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— У нас в семье два ребенка-инвалида, работает только муж. Просим помощи! — обращается Елена.

Помочь Артему можно по ссылке.