В Новосибирске приступили к ремонту обратной стороны Октябрьского моста

По словам директора МКУ «Гормост» Иосифа Кодалаева, на сегодняшний день горячим асфальтом было заменено 600 кв. метров изношенного покрытия. Работы ведутся только в ночное время (с 23.00), чтобы не создавать препятствий для движения транспорта. Всего в рамках поддерживающего ремонта планируется заменить 3 200 кв. метров.

В настоящее время работы полностью завершены по направлению с правого на левый берег (2 200 кв. метров).

Следующим шагом рабочие приступят к аналогичной работе с обратной стороны. Планируется, что ремонт будет завершен до среды, 10 апреля, после чего подрядчик приступит к ямочному ремонту на Димитровском мосту. В пресс-службе мэрии города уточнили, что работы также будут осуществляться в ночное время.

Помимо этого, подрядные организации выполняют целый комплекс ремонтных работ.

ООО «СпецТрансСтрой» работает на пяти пролетах:

— выполняет устройство водоотводных трубок;

— ведет подготовку к бетонированию монолитного бортика, устанавливает опалубку бортика, выполняет армирование и установку закладных деталей бортика;

— обновляет смотровые ходы;

— ведет монтаж консольной опалубки, устройство перильного ограждения и защитного экрана, устройство верхнего настила;

— демонтаж и вывоз старого чугунного ограждения;

— сверление отверстий под опоры освещения;

— демонтаж железобетонного парапета ограждения и вывоз лома.

ООО «ДК Клевер» работает на левой половине моста. В работах задействовано 40 человек и пяти единиц техники. Ремонтные рабочие за прошедшую неделю выполнили:

— установку ограждающих блоков;

— демонтаж консольной части;

— устройство второго яруса консольной опалубки, деревянных ригелей;

— демонтаж существующих перил и слоев дорожной одежды на втором пролетном строении;

— монтаж подвесных рам и устройство первого яруса консольной опалубки на третьем пролетном строении;

— демонтаж железобетонного парапета ограждения проезжей части на четвертом пролетном строении.

Подрядчик ООО «СК Дороги Сибири» выполнил:

— фрезерование старого асфальтобетона на проезжей части;

— ямочный ремонт покрытия горячей асфальтобетонной смесью и ремонт холодной смесью. В частности, выполнен ямочный ремонт покрытия проезжей части горячей асфальтобетонной смесью (2 070 кв. метров);

— фрезерование асфальтобетонного покрытия (2 730 кв. метров);

— демонтаж слабого бетона консольной части моста (95 погонных метров);

— демонтаж железобетонного парапета ограждения проезжей части (80 погонных метров);

— установку опалубки монолитного бортика (78 погонных метров). Установлено 210 метров консольной опалубки.