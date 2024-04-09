Власти ограничат парковку автомобилей в двух районах Новосибирска

С 19 апреля в Новосибирске будут введены ограничения на парковку на двух участках левого берега.

В Ленинском районе нельзя будет парковаться на правой стороне улицы Горский микрорайон, 1. Также ограничение на парковку будет введено на улице Александра Чистякова от дома № 12 до № 22.

Причиной таких мер является уборка улиц. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и заранее выбирать другие места для парковки.

Ранее редакция сообщала о том, что на части трассы «Новосибирск-Кочки-Павлодар» ввели реверсивное движение.