Власти ограничат парковку автомобилей в двух районах Новосибирска

С 19 апреля в Новосибирске будут введены ограничения на парковку на двух участках левого берега.
В Ленинском районе нельзя будет парковаться на правой стороне улицы Горский микрорайон, 1. Также ограничение на парковку будет введено на улице Александра Чистякова от дома № 12 до № 22.
Причиной таких мер является уборка улиц. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и заранее выбирать другие места для парковки.
Ранее редакция сообщала о том, что на части трассы «Новосибирск-Кочки-Павлодар» ввели реверсивное движение.
Источник фото: Freepik / Автор: rawpixel.com
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