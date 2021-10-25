Двухлетнему Семену требуется лечение

— Семен – наш долгожданный сын. Он родился раньше срока, и с первых же месяцев мы заметили, что малыш отстает в развитии от сверстников: поздно начал держать голову, не пытался переворачиваться и садиться. В год Семену диагностировали ДЦП. С тех пор мы все силы бросили на его лечение: делаем гимнастику дома, плаваем, проходим реабилитацию в разных медицинских центрах. На первый курс лечения в томском реабилитационном центре вы нам помогли собрать средства. Спасибо большое! И мы увидели результат: сын начал садиться, ползать и даже вставать, заговорил! Семен очень смышленый и улыбчивый, любит рассматривать книжки про животных и собирать пирамидки, — рассказывает мама Семена Надежда Литовченко.
Врачи убеждены, что лечение нужно продолжать, и тогда ребенок будет ходить.
— Семен нуждается в продолжении восстановительного лечения. Требуется увеличить объем движений, активизировать развитие координации и равновесия, стимулировать навыки самостоятельного передвижения, — говорит Оксана Жексенова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).
По данным Русфонда, стоимость лечения составляет — 331 800 рублей. 16 814 рублей собрали читатели Русфонда. Не хватает — 314 986 рублей.
— Нам справляться все сложнее: зарплаты мужа едва хватает на самое необходимое, я в декретном отпуске. Пожалуйста, помогите нам поставить Семена на ноги! — просит Надежда.
Помочь Семену можно по ссылке.
Фото из архива семьи
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