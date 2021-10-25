Двухлетнему Семену требуется лечение

— Семен – наш долгожданный сын. Он родился раньше срока, и с первых же месяцев мы заметили, что малыш отстает в развитии от сверстников: поздно начал держать голову, не пытался переворачиваться и садиться. В год Семену диагностировали ДЦП. С тех пор мы все силы бросили на его лечение: делаем гимнастику дома, плаваем, проходим реабилитацию в разных медицинских центрах. На первый курс лечения в томском реабилитационном центре вы нам помогли собрать средства. Спасибо большое! И мы увидели результат: сын начал садиться, ползать и даже вставать, заговорил! Семен очень смышленый и улыбчивый, любит рассматривать книжки про животных и собирать пирамидки, — рассказывает мама Семена Надежда Литовченко.