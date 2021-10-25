Главное, чтобы нерабочие дни не превратились в неконтролируемые каникулы

В ближайшее время правительство Новосибирской области, изучив опыт других регионов России, определится с дополнительными ограничительными мерами, помимо, собственно, нерабочей недели с 30 октября до 7 ноября. Соответствующее поручение об обмене опытом с регионами и подготовке заседания областного правительства губернатор Андрей Травников дал в ходе оперативного совещания своему первому заместителю Юрию Петухову.

— Для нас важно, чтобы эти дни прошли как можно эффективнее для перелома ситуации с ростом заболеваемости, чтобы они не превратились в неконтролируемые каникулы для взрослых и детей, — подчеркнул губернатор.

Как отмечают в областном управлении Роспотребнадзора, прирост количества заболевших в Новосибирской области отмечается уже пятую неделю подряд (+24% к прошлой неделе, 1,9 тысячи случаев). За минувшие сутки в регионе выявлены 267 новых заболевших, госпитализированы 89 человек. В области на карантине находятся 3 школы и 3 детсада. В Новосибирске выявлены 104 заболевших детсадовца и 33 школьника, однако закрытых образовательных учреждений нет.

Напомним, президент России Владимир Путин дал регионам право в связи со сложной эпидобстановкой принимать решения о введении нерабочих дней с 23 октября или их продлении после 7 ноября.

По данным сайта «Стопкоронавирус», на 24 октября в Новосибирской области был зарегистрирован 281 заболевший за последние сутки. В Красноярском крае — 573 человека, Иркутской области — 435, Омской — 427, Алтайском крае — 415, Кемеровской области — 265, Томской — 149.

12 октября в Новосибирской области была введена обязательная вакцинация, с 8 ноября вводятся QR-коды. Пока для посещения мероприятий с численностью от 500 человек. Представители индустрии развлечений региона уже заявили об убытках. По данным областного Минздрава, на 22 октября в регион поступили более 1 млн 176 тысяч доз вакцин. Всего в Новосибирской области однократно вакцинированы свыше 822 тысяч жителей. Завершили вакцинацию более 752 тысяч. После введения обязательной вакцинации, по словам министра Константина Хальзова, ежедневно в области вакцинируются более 10 тысяч жителей.