Телемедицина — новый этап развития или возвращение «эпохи кашпировских»?

В Минэкономразвития РФ готовят к запуску трехлетний эксперимент с телемедициной. Как сообщала «Российская газета», врачи смогут ставить и корректировать диагнозы удаленно, а не только во время очного приема пациента. Это станет возможным в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций по применению телемедицинских технологий. Инициатором проведения эксперимента стали частные медицинские организации, в числе которых «Медси», «Доктор рядом», «Сберздоровье» и другие. К нему могут подключиться и другие участники рынка, если будут соответствовать условиям. При этом издание подчеркивает, что дистанционный способ нельзя будет применять для предрейсовых медосмотров, осмотров для выявления противопоказаний к работам, а также для вынесения диагноза по социально значимым заболеваниям и заболеваниям, представляющим опасность для окружающих. По итогам эксперимента может быть принято решение о внесении изменений в законодательство, и тогда ставить диагнозы онлайн смогут врачи в любой клинике.

«СберЗдоровье» — одна из компаний, которая планирует участвовать в экспериментальном правовом режиме применительно к телемедицине. По словам директора по развитию медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрия Домарева, сегодня у врачей, принимающих онлайн, нет возможности ставить предварительный диагноз при первичном приеме, назначать и корректировать лечение, хотя для многих ситуаций это возможно. По данным «СберЗдоровья», до 50% обращений, с которыми пациент приходит на первичный очный прием, можно обработать удаленно — собрать анамнез, поставить диагноз, назначить лечение.

— Рынок телемедицины активно развивается, а в 2020 году получил импульс из-за пандемии. Число людей, общающихся с врачом онлайн, по-прежнему растет с каждым месяцем. Это говорит о том, что люди осознанно выбирают такой формат консультации благодаря удобству, цене, безопасности и доступности, — пояснил он.

Количество онлайн-консультаций в системе «СберЗдоровье» в Новосибирской области на данный момент уже в 5,4 раза превысило число консультаций в регионе за весь 2020 год. Чаще всего пациенты обращаются онлайн к терапевту и педиатру, дерматологу, психотерапевту и неврологу. Вопросов, которые можно решить с врачом телемедицины, много. Это, например, обращения, не требующие дополнительных приемов и обследований у других специалистов, анализов и т.д. Часто пациенты обращаются за расшифровкой исследований, вторым мнением.

— Компания «СберЗдоровье» открыта к сотрудничеству с разными клиниками. Сейчас на платформе 1300 врачей, принимающих онлайн — среди них есть как штатные врачи «СберЗдоровья», так и врачи клиник-партнеров, которые консультируют пациентов через нашу платформу, — говорит Дмитрий Домарев. — Врачи телемедицины — это такие же специалисты, как и на очном приеме, они прошли курсы повышения квалификации по работе в удаленном формате по программам, разработанным совместно с Сеченовским университетом.

По его словам, ЭПР в сегменте телемедицины может позволить протестировать ряд решений, которые на данный момент недоступны врачам, принимающим пациентов удаленно, — это возможность постановки предварительного диагноза дистанционно, назначение лечения и корректировка ранее назначенного лечения на основании собранной от пациента информации.

— Предложения, что мы отправили в профильные министерства, касаются максимального количества нозологий, которые можно диагностировать удаленно (по видеосвязи или по результатам анализов), для которых возможно назначение лечения удаленно и для которых возможна корректировка назначенного ранее лечения, — говорит Дмитрий Домарев. — Введение экспериментального правового режима в телемедицине даст толчок к развитию сегмента digital health и поможет цифровизации здравоохранения в целом. Мы готовы помогать, участвовать в этом процессе и начать реализацию разрешенных профильными министерствами активностей максимально быстро.

Опрошенные Infopro54 участники новосибирского рынка медицинских услуг отметили, что уже работают с телемедициной в рамках существующего законодательства, но оценивают инициативу Минэкономразвития РФ более осторожно.

— Конечно, закон о телемедицине нужно корректировать, прошедший год и пандемия ковида ясно показали, что в некоторых случаях дистанционно достаточно точно можно поставить диагноз и, как минимум, начать лечение, — говорит председатель комитета по здравоохранению Новосибирского регионального отделения «Опоры России», генеральный директор частной клиники ООО «Смитра» Петр Смиренко. — Однако при онлайн-консультации есть опасность не заметить другие, неявные признаки, поэтому параллельно необходимо развивать удаленное диагностирование, расширять возможности выездной диагностики. Все мы понимаем, что «послушать легкие» дистанционно не получится, а это по-прежнему остается одной из основных практик в первичной диагностике большинства заболеваний. В дополнение замечу, что начинать этот эксперимент на узком наборе клиник — плохо с точки зрения нормального развития рынка медицинских услуг. Правильнее будет опубликовать набор требований к медицинской организации, которая могла бы присоединиться к эксперименту. Надеюсь, это будет сделано.

Учредитель РОО «Ассоциация руководителей медицинских организаций Сибири», директор и соучредитель клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич рассказал, что его компания работает с телемедициной, и при ковиде этот инструмент показал высокую эффективность. Но только как вспомогательный инструмент, когда у пациента уже четко поставлен диагноз, есть подтвержденный ПЦР-тест, КТ, правильная схема лечения, тогда врач может контролировать его состояние дистанционно, чтобы снизить риск распространения инфекции, а также колоссальную нагрузку на терапевтов. Еще один работающий вариант — при контроле состояния и схемы лечения пациентов, проживающих в отдаленной местности.

— Если телемедицина станет массовым явлением, то мы получим новую специальность — доктор-телемедик, почти как Кашпировский. Но какая у него должна быть лицензия, какое оборудование, какие манипуляции он может производить — это все должно быть прописано в законодательстве, — говорит Андрушкевич. — Но первичный осмотр в любом случае отменить невозможно. Для определения многих заболеваний нужен личный контакт врача и пациента, физические методы регистрации состояния больного.

Кроме того, по его словам, массовое внедрение телемедицины приведет к глобальной перестройке кадрового рынка медицинских услуг

— На медицинском рынке уже очень сложно с квалифицированными медицинскими кадрами, а сейчас появляется риск, что их будет оттягивать на себя телемедицина. У нас уже появились врачи-блогеры, которым не нужно ходить на работу. Они дают советы онлайн, но вопрос в том, какова ответственность за такие консультации? Я пока не знаю прецедентов, чтобы кто-то дал совет по интернету, а его за это притянули к ответу. Такие факты трудно доказывать, и возиться с этим никто не будет. Чтобы наказать врача, нужно предъявить документ, который он заполнил, доказать связь вреда здоровью с этим документом. Как только ты пошел за консультацией в интернет, все становится абстрактно виртуальным, так как нормативной базы нет вообще, — констатирует Андрушкевич.

— Телеконсультации однозначно будут дешевле, чем личный прием врача, а значит, мы все столкнемся с демпингом. На фоне вымывания кадров дефицит ресурсов может разрушить ряд медицинских учреждений. При условии, что телемедицина завязана на дистанционную связь, которую при желании достаточно легко обрушить, это по меньшей мере недальновидно, — уверен Михаил Андрушкевич. — На мой взгляд, пока Минздрав РФ воевал с частникам, «враг подкрался незаметно» с другой стороны.

И наконец, телемедицина ударит по офлайн-клиникам, как государственным, предоставляющим платные услуги, так и частным.

По мнению собеседника редакции, ключевым бенефициаром нововведения Минэкономразвития РФ будет Сбербанк.

— С точки зрения законодательства и финансов я отношусь к этой инициативе отрицательно, — говорит Андрушкевич. — Ни в одной стране мира банкам не разрешено делать то, что делает Сбер: с безграничными ресурсами заходить во все сферы экономики, прикрываясь красивым словом «экосреда», и давить все, что там было.

Еще один участник новосибирского рынка медуслуг, пожелавший остаться неназванным, в разговоре с корреспондентом Infopro54 отметил, что на этом рынке, как и на многих других, начинает прорисовываться тенденция, когда консультации специалистов в офлайне будут дороже и доступны только ограниченному привилегированному классу пациентов. Массового «потребителя» постепенно будут по максимуму переводить в онлайн.

По данным 2ГИС, на рынке медицинских услуг в Новосибирске сегодня заявлены более 2000 участников.