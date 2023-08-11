Двухлетний ребенок утонул на Алтае в реке Мульта

Трагедия произошла в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.
Вечером 10 августа 22-летняя сельчанка пошла купаться в реке, оставив на берегу двухлетнего сына. Ребенок заскучал в одиночестве и пошел за мамой.
— Находясь в воде женщина увидела, что сына уносит течением. Спасти ребёнка самостоятельно ей не удалось, в связи с чем она обратилась в службу спасения. В ходе организованных поисков на расстоянии около 700 метров вниз по течению от места происшествия в реке Мульта спасателями обнаружено тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти, — сообщили в Следственном комитете Республики Алтай.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по факту утопления ребенка проводится проверка.
Фото: СУ СК по Республике Алтай
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