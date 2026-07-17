Поезда из Москвы в Новосибирск опаздывают на 6–8 часов из-за аварии

В ночь на 16 июля в Пермском крае, на Транссибирской магистрали, случилась железнодорожная авария. Локомотив и несколько вагонов потеряли колею и сошли с рельсов. В результате происшествия насыпь длиной 200 метров получила серьёзные повреждения, что вынудило остановить движение поездов на этом отрезке пути почти на сутки.

Инцидент произошёл из-за размыва насыпи, который был вызван обильными осадками. В результате этого происшествия пассажиров, которым предстояло отправиться в поездку на поездах, проходящих через повреждённый участок, перенаправили на другие маршруты. Это привело к задержкам в движении поездов. Как сообщили в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги», некоторым пассажирам придётся ожидать отправления на несколько часов дольше, чем обычно.

Поезд №2 «Россия», курсирующий по маршруту Москва – Владивосток, ожидается в Новосибирске около 18:00 вместо запланированного времени 11:54. Поезд №70, следующий из Москвы в Читу, задерживается и прибудет ночью, вместо 20:53 по расписанию. Поезд №10, который должен был прибыть в Новосибирск в 23:50, прибудет ранним утром 18 июля.

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