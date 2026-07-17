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Общество Происшествия

Поезда из Москвы в Новосибирск опаздывают на 6–8 часов из-за аварии

Автор: Артем Рязанов

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На участке Транссибирской магистрали в Перми из-за сильных дождей произошел размыв насыпи

В ночь на 16 июля в Пермском крае, на Транссибирской магистрали, случилась железнодорожная авария. Локомотив и несколько вагонов потеряли колею и сошли с рельсов. В результате происшествия насыпь длиной 200 метров получила серьёзные повреждения, что вынудило остановить движение поездов на этом отрезке пути почти на сутки.

Инцидент произошёл из-за размыва насыпи, который был вызван обильными осадками. В результате этого происшествия пассажиров, которым предстояло отправиться в поездку на поездах, проходящих через повреждённый участок, перенаправили на другие маршруты. Это привело к задержкам в движении поездов. Как сообщили в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги», некоторым пассажирам придётся ожидать отправления на несколько часов дольше, чем обычно.

Поезд №2 «Россия», курсирующий по маршруту Москва – Владивосток, ожидается в Новосибирске около 18:00 вместо запланированного времени 11:54. Поезд №70, следующий из Москвы в Читу, задерживается и прибудет ночью, вместо 20:53 по расписанию. Поезд №10, который должен был прибыть в Новосибирск в 23:50, прибудет ранним утром 18 июля.

Ранее редакция сообщала о том, почему прекратили продажу билетов с юга России на сентябрь.

Источник фото: Уральская транспортная прокуратура

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Рубрики : Общество Происшествия

Регионы : Новосибирск

Теги : поезд

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Инвесторы опять обошли стороной КРТ под Новосибирском

Аренду машин и автодомов назвали будущим для туризма в Сибири

Автор: Мария Гарифуллина

На круглом столе «Тренды туризма 2026: автотуризм» в рамках форума «Дикоросы» представители отрасли обсудили перспективы развития автомобильного туризма в Сибири. Одним из главных трендов назвали аренду автомобилей и автодомов, а также развитие мультимодальных путешествий — когда турист прилетает на самолете или приезжает на поезде, а затем берет машину в аренду для дальнейшего передвижения. Infopro54 приводит экспертные оценки перспектив автотуризма.

Для развития автотуризма необходим системный подход к придорожному сервису. Сейчас в России пытаются выстроить сеть стандартизированных точек обслуживания вдоль федеральных и региональных трасс. Проект объединяет владельцев земель, производителей туристической продукции и операторов готового бизнеса, а также помогает предпринимателям получать государственную поддержку.

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Магазины Новосибирска вывесили школьную форму — цены за год выросли почти на 15%

Автор: Мария Гарифуллина

В новосибирских магазинах стартовал сезон продаж школьной формы. Коллекции к 1 сентября выставили крупные торговые центры, специализированные детские магазины и небольшие точки эконом-сегмента. На июль приходится основной объем закупок одежды и сопутствующих товаров к новому учебному году. Несмотря на то что маркетплейсы забрали существенную часть аудитории, традиционные офлайн-магазины остаются востребованными — родителям важно примерить вещи и оценить качество материалов.

Корреспонденты Infopro54 поговорили с родителями школьников и попросили их оценить динамику цен по сравнению с прошлым годом, а также сравнили наблюдения покупателей с официальной статистикой Новосибирскстата.

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Новосибирское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» приняло стратегию на четыре года

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске прошла отчетно-выборная конференция областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Высший руководящий орган отделения, собирающийся раз в четыре года, подвел итоги прошедшего цикла, утвердил новый состав управленческих структур и определил приоритеты работы до 2030 года.

Ключевым событием встречи стало переизбрание председателя отделения. Делегаты единогласно поддержали кандидатуру Игоря Салова, который сохранил пост еще на один четырехлетний срок.

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Грозы надвигаются: в Новосибирскую область идет грозовой фронт

Автор: Артем Рязанов

После аномальной жары в Новосибирской области ожидаются осадки и местами сильные грозы с молниями, которые могут быть опасны. В разных регионах уже произошли инциденты, иногда с трагическими последствиями.

7 июля в Республике Башкортостан во время грозы погиб мужчина. По предварительным данным, он работал на самодельном тракторе на своем участке, когда его поразила молния. От полученных травм мужчина скончался.

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Самые популярные у мигрантов сферы заработка изменились в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Самой востребованной у трудовых мигрантов сферой трудоустройства в Новосибирской области сейчас является ремонт транспортных средств и мотоциклов. Об этом рассказала заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко. На втором месте находится сфера строительства, на третьем — сфера транспортировки.

— Здесь у нас произошли изменения. Ранее на первом месте было строительство,  — констатировала она.

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МВД отменит штрафы за парковку, полученные в очередях за бензином

Автор: Артем Рязанов

Региональные отделения Госавтоинспекции МВД России будут отменять штрафы за простой в зоне знака «Остановка запрещена», которые водители получают в очередях на АЗС. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в канале МАХ.

— Если россияне, которым назначили административное наказание за подобные нарушения, обратятся за помощью, то в каждом случае региональные подразделения Госавтоинспекции МВД РФ рассмотрят возможность отмены постановления. Это будет сделано с учетом действий водителя в условиях крайней необходимости или малозначительности правонарушения, — подчеркнула она.

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