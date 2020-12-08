eBay запускает интерактивную карту экспортеров

eBay запускает интерактивную карту с рейтингом топовых регионов России по количеству экспортеров и проданных за рубеж товаров. Она была составлена на основе почтовых индексов продавцов, местоположения товаров и трекинга посылок. Карта содержит информацию за год и будет обновляться раз в квартал, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что по результатам третьего квартала, за прошедший год лидерами по количеству проданных товаров традиционно являются Москва и Санкт-Петербург – из этих городов было экспортировано более 756 тыс. и 415 тыс. товаров соответственно. Среди остальных регионов первое место занимает Удмуртская Республика, где аналогичный показатель превысил 177 тыс. В топ рейтинга по продажам вошли также Краснодарский край (более 129 тыс. товаров), Новосибирская (почти 92 тыс.), Свердловская (около 86 тыс.) и Ярославская области (60 тыс.).

Наибольшее число региональных экспортеров eBay находятся в Краснодарском крае и Республике Башкортостан (в каждом из этих регионов почти по 1 000 продавцов), а также Свердловской области (856). За ними следуют Челябинская, Ростовская и Новосибирская области, в каждой из которых около 650 экспортеров. Первенство по числу продавцов вновь занимают Москва и Санкт-Петербург – в этих городах экспортируют на eBay более 8 тыс. и 3 тыс. человек соответственно.

— Интерактивная карта, отражающая рост количества экспортеров и их товаров, станет первым инструментом, позволяющим следить за динамикой трансграничной торговли в открытом доступе. Мы надеемся, что наша карта станет ориентиром для региональных правительств, центров поддержки предпринимательства и экспортных центров, которые смогут мониторить успехи своих предпринимателей на нашей площадке, — отметил генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов,

Фото с сайта export.ebay.com