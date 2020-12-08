К 2030 году Новосибирская область планирует сдавать по 2,6 млн кв. м жилья в год

Новосибирская область остается лидером СФО по объемам ввода жилья и социальных объектов. Как сообщил на пресс-конференции в новосибирском пресс-центре ТАСС министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, до конца 2020-го в области будут введены 1 млн 610 тысяч кв. м жилья. Это 122% к показателям 2019 года.

— Согласован график, подписано соглашение с федеральным Минстроем, — отметил Иван Шмидт. — И по годам, вплоть до 2030-го, дана жесткая раскладка.

Планируется, что эта прогрессия станет постоянной. По словам Ивана Шмидта, к 2030 году область должна ежегодно вводить в строй по 2 млн 600 кв. м жилья. Такие ориентиры даны федеральным центром и формализованы в поручениях президента. По РФ совокупный объем ежегодного ввода жилья к 2030 году обрисован цифрами в 120 млн. кв. м.

Бум 2015 года, когда объем ввода был почти равен заветной минстроевской планке 2030-го, сам министр оценивает, скорее, как феномен, как ситуативное исключение, обусловленное суммой факторов. Исключение, которое «прям сейчас» повторять не надо, дабы не вызвать на рынке недвижимости метаболический коллапс.

— Да, был 2015-й — пиковый год, когда были сданы 2 млн 500 кв. м, — рассуждает Иван Шмидт. — Но тогда был большой задел и по подготовке территорий, и по градостроительной документации. К тому же такой объем сдачи должен быть мотивирован спросом, а сейчас достаточно большой объем жилья стоит невостребованным. Чтобы исключить перегруз рынка, объемы нужно наращивать постепенно — сообразно потребностям. Дабы не повторить феномен Краснодара, где зависли непроданными целые микрорайоны. Нужны меры поддержки — и снижение ипотечной ставки, и поддерживающие программы.

По мнению Ивана Шмидта, системные меры поддержки, не подразумевающие форсированного ускорения строительной отрасли, смогут дать именно «съедобный» объем прироста. Оптимизм министру внушают довольно сдержанные темпы ценового подъема.

— Увеличение цены жилья есть, но оно не критично, — констатирует Иван Шмидт. — И из-за этого перегруз рынка не становится катастрофичным (как в том же Краснодаре, например). Он остается в рамках 10%. Перегруз объективен. Такой вывод сделан по итогам аналитики среди строительных компаний. Ставка по ипотеке имеет все-таки тренд к снижению. Хотя со стороны застройщиков и были попытки повышающего давления. Со ссылкой на удорожание строительных работ и материалов.

Но это, как подчеркнул министр, не слишком весомый аргумент. Даже со ссылкой на пандемию. Отразилась пандемия на кадровой составляющей — не смогли приехать из ближнего зарубежья рабочие, давно уже «вросшие» в наш рынок. Их отсутствие оказалось довольно наглядным стрессом — стала понятна степень зависимости отрасли от иностранного кадрового ресурса. Зато на рынок стройматериалов пандемия не повлияла практически никак. Большая часть материалов (за исключением стекла и сложнокомпонентных утеплителей) производится в пределах области, так что карантинный разрыв транспортных цепочек как стресс-фактор даже не рассматривался.

— Удорожание строительных работ составило 4-5%, — вспоминает Иван Шмидт. — Застройщики обещали удорожание выше, но мы в диалоге нашли с ними компромисс. К тому же переход на новые правила подстегнул строительный комплекс: чтобы остаться работать на старых правилах, нужно было продемонстрировать определенные зачетные объемы. Президентская ипотека дала нам возможность стимулировать строительный комплекс. Ипотека для льготных категорий может начинаться от 2,8%. Это благодаря соглашению с банками ДОМ.РФ и Россельхозбанком (по сельской ипотеке).

— Внутри Новосибирска предельно мал земельный ресурс, — поясняет министр — Это либо снос, либо реновация. Но законодательный механизм по этой части пока не разработан. Застройщикам сегодня выдано разрешение на строительство 5 млн кв. м жилья — это дает люфт на 3 года. Будем вовлекать земли федеральной собственности, есть решения по этому поводу. Но нужно проработать еще и аспект коммуникаций на эти земли. Которые там придется создавать с нуля. Придется привлекать федеральную составляющую финансирования таких работ.

Достаточно весомой проблемой на пути к «уровню-2030» в областном Минстрое считают специфику земельного ресурса областной столицы — он близок к исчерпанию.

Кроме того, в ближайшие годы в обиход вернется понятие типового жилья социального и служебного назначения.

— По служебному жилью с 2019 года мы начали программу, построили 100 квартир, — поясняет Иван Шмидт. — И изменили подход к этой теме. Раньше мы субсидировали муниципальные образования для покупки на вторичном или первичном рынке. А теперь субсидируем строительство по типовым проектам. Комбинированные дома — со служебным и социальным жильем и для детей-сирот. Прямое субсидирование типового строительства — это больше контроля за качеством и освоением. Социальное жилье и дети-сироты — программы с совокупным бюджетом. В тех районах, где нет «первички» для покупки, мы внедряем именно строительство типовых домов. В очереди — 1,5 тысячи (на социальное жилье) и 5 тысяч (жилье для детей-сирот).

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