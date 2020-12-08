Новосибирская область закупит антиковидные обеззараживатели Ростеха

Научно-исследовательский институт электронных приборов (НИИЭП) Ростеха начал производство мощных устройств очистки воздуха и поверхностей, которые сочетают в себе функции рециркулятора и УФ-излучателя, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Отмечается, что продукция предназначена для использования в офисах и цехах, где будет монтироваться на потолке. Поставки планируется начать в начале 2021 года.

В пресс-службе рассказали, что в режиме рециркуляции устройство способно очищать 250 кубометров воздуха в час. В приборе используются малошумные вентиляторы и специальные безозоновые бактерицидные лампы, поэтому у обеззараживателя нет противопоказаний. Сочетание рециркуляции и открытого УФ-излучателя позволяет проводить мощное воздействие на микрофлору окружающего пространства, делая ее безопасной максимально быстро и эффективно.

— На данный момент мы выпустили опытную партию приборов, с начала нового года начнем первые поставки. Планируем производить около тысячи устройств в месяц. Основные потребители такой техники – организации и предприятия, которые не могут отправить персонал на удаленку и озабочены тем, как обезопасить сотрудников на рабочих местах в период пандемии. При этом оборудование абсолютно безопасно для людей и может работать в их присутствии, позволяя бороться с патогенами здесь и сейчас, — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

По его словам, заявки на новые обеззараживающие устройства уже поступают от муниципальных учреждений Новосибирской области.

НИИЭП (Новосибирск) входит в контур управления холдинга «Технодинамика» — управляющей организации АО «НПК «Техмаш». В разработке института также находится несколько моделей облучателей разной мощности для работы как в больших, так и маленьких помещениях.

Фото: пресс-служба Ростеха