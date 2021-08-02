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Как оформить кредит под залог ПТС?

  • 02/08/2021, 12:21
Зачастую многие потенциальные заемщики хотят получить деньги в долг на выгодных условиях. Это доступно, если предложить банку в качестве залога ПТС.

Такой подход окажется выгодным для обеих сторон, потому что банк получит гарантию возврата кредита, а клиенту будут обеспечены выгодные условия, включая сниженные ставки и длительный срок возврата денежных средств.

Зачем это нужно?

Кредит под залог птс – это один из видов кредитования, согласно условиям которого транспортное средство станет предметом залога. Причем, сам автовладелец сможет и дальше пользоваться им без каких-то существенных ограничений. Единственное, он не сможет продать или подарить авто. А ездить на нем можно без каких-то проблем. Чаще всего, паспорт транспортного средства банки стараются забрать на хранение до того момента, пока кредит не будет полностью погашен. Тем не менее, водители, в большинстве случаев, против такого положения и стараются использовать программы кредитования, при которых ПТС будет находиться у собственника авто.

Что нужно знать об оформлении такого вида кредита?

Согласно п.2.1. ПДД при поездках на автомобиле, у водителя должен быть с собой пакет документов, а именно:

  1. Водительское удостоверение.
  2. Страховой полис ОСАГО.
  3. Свидетельство о регистрации.
  4. Таможенные документы (при временном ввозе).
  5. Разрешение на такси.
  6. Товаротранспортная документация или путевой лист.

Иными словами, паспорта ТС в этом списке нет, но многие водители не согласны ездить без него. Поэтому они почти всегда стремятся оспорить право кредитора на хранение столь важного документа, приводя различные доводы в свою пользу.

Предмет залога

Чаще всего, предметами залога становятся:

  1. Легковые автомобили.
  2. Грузовые автомобили.

Иногда залоговым имуществом выступает и водный транспорт. Однако, такие тонкости необходимо заранее оговаривать с представителем банка и уточнять подойдет ли подобное транспортное средство в виде предмета залога или нет.

Оформить кредит под залог ПТС могут люди, которые нуждаются в получении крупной суммы денег, но при этом они не имеют официального трудоустройства. Либо имеют, но их доход крайне низок.

Тем, кто испортил себе кредитную историю, тоже понравится данный вариант. Ведь, обычно такой категории лиц предлагаются кредит с не самыми выгодными условиями. А предложив банку гарантию в виде залога, они смогут получить более привлекательные процентные ставки и увеличить срок выплат.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

Фото с сайта pixabay.com

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