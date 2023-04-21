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«Единая Россия» представила своего кандидата на выборы губернатора в Хакасии

  • 21/04/2023, 13:12
«Единая Россия» выдвинет Сергея Сокола на губернаторских выборах в Хакасии
Депутат Госдумы Сергей Сокол возглавляет региональное отделение партии.

Генеральный секретарь совета «Единой России», первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак сообщил о выдвижении от партии депутата Госдумы Сергея Сокола на выборах главы Хакасии.

По словам Андрея Турчака, соответствующее решение принял региональный Штаб общественной поддержки, состоящий из представителей общественных объединений. Он отметил, что Сергей Сокол полгода провёл на передовой в зоне СВО, где командовал расчётом аэроразведки БАРС «Каскад», и удостоился ордена Мужества.

— У него внушительный послужной список. Он работал и в органах исполнительной власти, и в оборонной промышленности. Уверен, его профессиональный опыт, совмещённый с человеческой порядочностью, готовностью слушать и слышать людей, будет востребован и оценен жителями республики, — пояснил Андрей Турчак.

Турчак уверен, что у Сергея Сокола «есть понимание, как и куда регион должен двигаться».

Фото: t.me/sokolhakasia

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь регионы Красноярский край

Теги : Сергей Сокол кандидаты в губернаторы Единая Россия выборы губернатора в Хакасии Выборы губернатора Андрей Турчак


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