Wow-возможности для развития бизнеса: выставка франшиз от Franch Region пройдет в Новосибирске

Для кого? Для тех, кто только делает первые шаги в бизнесе и ищет идеи для успешного старта, а также для опытных предпринимателей, готовых испытать себя в новых направлениях. Для франчайзеров, стремящихся к расширению бизнеса и для франчайзи, уверенных, что с их участием команда станет еще сильнее, наконец, для инвесторов, нацеленных на приумножение своих активов.

Что? Международная выставка-конференция франшиз от единственного организатора региональных выставок-конференций по франчайзингу в России и странах СНГ.

Где и когда? 26 апреля, в Новосибирске, по адресу Marins Park Hotel, что на Вокзальной Магистрали, д. 1.

Кто? Более десяти успешных компаний, готовых делиться опытом, наработками, брендом и возможностью начать путь к успеху в их сильной команде. В их числе – генеральный спонсор выставки-конференции «WOWBODY-BeautySib» — студия коррекции фигуры, спонсор выставки крупнейшая сеть центров по финансовой грамотности для детей и подростков в России и СНГ «ФинГрам», торговая сеть «Novex» франшиза от компании с 32-летним опытом реализации косметики, бытовой химии, товаров для дома и многого иного, магазин фермерских продуктов из Сибири «Калина-Малина», «Ceragem» — мировой производитель терапевтических аппаратов, товаров для здоровья и красоты, Медицинская лаборатория «Гемотест», охватывающая сетью в почти 2 тыс. отделений свыше 500 городов России и государств СНГ, «МПР» — магазин постоянных распродаж, «Алгоритмика» — франшиза международной школы программирование и математики, российский оператор экспресс-доставки документов и грузов по России и всему миру «СДЭК» и целый ряд других компаний. Причем, чем ближе событие, тем больше список участников. Растет и число заявок на посещение от потенциальных франчайзи. Каждая выставка-конференция собирает более тысячи посетителей.

— Выставка-конференция полезна всем: и тем, кто хочет приобрести франшизу и тем, кто стремится к расширению географии присутствия за счет реализации франшиз. Каждый предприниматель желает понимать тренды, и четко представлять для себя: какие компании и что из себя представляют. От этого зависит решение – готов ли он вкладывать свои средства в развитие своего бизнеса под крылом того, или иного игрока на рынке. А представители компаний-франчайзеров имеют возможность увидеть и лично оценить уровень заинтересованности потенциальных франчайзи в совместной работе и принять выгодное для обеих сторон решение. Посетители наших выставок, в рамках специального проекта Franch Region «Академия франчайзинга», встреч с экспертами успешных компаний и специальными гостями события, получают исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы. При этом посещение выставок для тех, кто думает о приобретении франшиз — всегда бесплатное, — подчеркивает основатель и руководитель компании Franch Region Кира Гофштадт.

Выставка франшиз в Новосибирске состоится при содействии объединения «Опора России» и поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ). Информационное партнерство оказывают: девелоперская компания «Отелит», академия предпринимательства viacheslavdel.ru, интернет-издание «Горизонт событий», Юридический кабинет Копыловой М.С. и интернет пространство «АБСОЛЮТ парк».

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