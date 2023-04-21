Города Сибири и Дальнего Востока совместно ищут пути решения финансовых проблем

Руководители муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока обсудили в Новосибирске финансовые проблемы, возникшие с введением новой налоговой системы. Конференция состоялась в рамках работы Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. С приветственным словом выступил первый вице-президент АСДГ мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.

«С 2023 года во всей стране был введён единый налоговый платёж – новый способ уплаты налогов и обязательных платежей. Новый порядок уплаты налогов повлиял на все без исключения бюджеты страны. Однако, по нашим наблюдениям, в большей степени пострадали именно местные бюджеты. Ранее муниципалитеты получали налоговые поступления в течение всего месяца, могли аккумулировать эти средства. Это придавало оперативности нашим решениям в исполнении бюджета. Сейчас этого нет. Впервые в практике Новосибирска мы в начале года начали брать кредиты. Такого не было даже в тяжелые годы, когда было очень трудно. Итоги первого квартала заставляют задуматься. Наша задача – обратить внимание федерального центра на проблемы в муниципалитетах. Потому что стабильность экономики всей страны зависит от стабильности работы муниципалитетов, в частности, муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока, – подчеркнул первый вице-президент АСДГ мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Убежден, что резолюция такого представительного собрания, как Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, не останется без внимания на самом высоком уровне».

Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска Александр Веселков в своём докладе обозначил варианты решения сложившейся проблемы.

«Введение единого налогового платежа стало для муниципалитетов серьёзным испытанием. Мы столкнулись с такими проблемами, как большие кассовые разрывы, целые календарные месяцы без налоговых доходов, недопоступление по основным видам налогов. Последствием такого положения вещей может стать несвоевременное исполнение социально значимых приоритетных расходов бюджета», – отметил Александр Веселков.

Среди актуальных способов решения возникших проблем обсуждается два варианта: исключение из единого налогового платежа НДФЛ и перенос срока уплаты с 28 на 25 число месяца. Первый вариант позволит муниципалитетам получать большую часть налоговых доходов ежедневно. Второй сделает возможным получение ЕНП в рамках каждого календарного месяца.

Мэрией города Новосибирска разработаны свои предложения по решению возникших проблем. В частности, закрепить на законодательном уровне механизм оперативного упрощенного доступа муниципалитетов к казначейским кредитам на покрытие кассовых разрывов. Также предлагается предоставлять бюджетные кредиты муниципальным образованиям для компенсации по итогам 2023 года возможного недоисполнения планов по доходам.

В работе конференции очно и в режиме видео-конфренц-связи приняли участие более 60 человек: представители администраций муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, представители организаций-партнеров и эксперты АСДГ.

По результатам работы участники составят резолюцию с предложениями, которая будет направлена в федеральный центр.