Единороссы определили проблемные территории на выборах

Реготделение «Единой России» намерено перед проведением предварительного голосования по выдвижению своих кандидатов в депутаты заксобрания области и горсовета Новосибирска особое внимание уделить ряду районов Новосибирска. Такое решение было принято по итогам заседания президиума регионального партийного политсовета, закрепившего ответственных за организацию и проведение голосования на этих территориях. Об этом InfoPro54 сообщил источник в «Единой России», присутствовавший на закрытой части заседания. По словам собеседника, к таким территориям, названным лидером новосибирских единороссов, губернатором области Андреем Травниковым, в частности, относятся округа в Дзержинском, Центральном, Железнодорожном, Заельцовском и Ленинском районах.

Стоит отметить, что на территориях указанных районов Новосибирска, как следует из информации на сайтах горсовета и заксобрания, «прописались» политические оппоненты единороссов, избранные из других партий. Так, на территории Дзержинского района, помимо нескольких представителей «Единой России», работают депутаты Евгений Лебедев (ЛДПР) и Георгий Андреев (КПРФ). В трех районах центрального округа «обосновалась» целая плеяда депутатов как горсовета, так и заксобрания от КПРФ. В Ленинском районе располагаются округа депутатов горсовета Александра Бурмистрова и депутата заксобрания Романа Яковлева (оба ― КПРФ).

Исходя из информации на сайте горсовета Новосибирска, данные округа в нынешнем созыве горсовета представляют не единороссы, а выдвиженцы других партий.

Кроме ответственных за проблемные территории президиум «Единой России» уже не в закрытом, а открытом режиме определил состав оргкомитета по проведению предварительного голосования. В него, в частности, вошли Андрей Травников, первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов, руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец, спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев, исполнительный директор АНО «Историческое общество СФО» Екатерина Болдырева и другие. Кроме того, единороссы определились с приблизительной датой праймериз.

― Установлен срок предварительного голосования: не позднее, чем за 90 дней до единого дня голосования, ― говорит Травников. ― Предварительное голосование проводится ежегодно в последнее воскресенье марта.

По информации реготделения партии «Единая Россия», для проведения предварительного голосования будут открыты 400 участков в Новосибирской области. Принять участие в голосовании сможет любой гражданин РФ, достигший совершеннолетия и проживающий на территории округа.

Напомним, что выборы депутатов заксобрания области и горсовета Новосибирска пройдут в сентябре 2020 года.

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