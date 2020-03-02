Озвучен рейтинг региональных центров поддержки экспорта

Российский экспортный центр (РЭЦ) проанализировал работу центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в субъектах Федерации и составил рейтинг ЦПЭ за 2019 год, сообщили в пресс-службе РЭЦ.
Авторы рейтинга учитывали число «историй успеха», достигнутых благодаря поддержке центров, количество новых экспортеров, объемы экспортных поставок и их географию, и другие факторы.
Первые 10 мест заняли центры поддержки экспорта следующих регионов: Московская область, Алтайский край, Республика Башкортостан, Кировская область, Иркутская область, Самарская область, Саратовская область, Удмуртская Республика, Костромская область, Ярославская область.
Отмечается, что при содействии центров поддержки экспорта в российских регионах более 3 800 малых и средних компаний заключили экспортные контракты.
Напомним, с начала февраля 2019 года РЭЦ выступает агентом правительства Российской Федерации по методическому и информационному сопровождению центров поддержки экспорта.
Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области (ЦПЭ НСО) создан 16 января 2009 года как структурное подразделение Государственного унитарного предприятия Новосибирской области «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства» (ГУП НСО «НОЦРПП»), находящегося в ведомственной принадлежности минпромторга Новосибирской области.
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