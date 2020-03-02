Сократить потребление тепла можно на 30%

Улучшить ситуацию может единая система автоматического погодного регулирования: она способна помочь сэкономить около 30% тепла.

Дискуссия началась с обсуждения недавнего доклада Минэкономразвития России, в котором проведен анализ состояния дел в сфере повышения энергоэффективности в РФ. По данным министерства, всего 5% вводимых в эксплуатацию в стране многоквартирных домов (МКД) оснащены индивидуальными тепловыми пунктами с погодным регулированием. Система климатического регулирования помогает управлять теплоснабжением домов в зависимости от температуры наружного воздуха.

В Новосибирске такие системы регулирования установлены в 17% многоквартирных домов. Отсутствие погодного регулирования — одна из основных причин дискомфорта для потребителей, когда в квартирах слишком жарко или, напротив, «недотоп».

— Анализ ситуации в новостройках говорит, что в большинстве случаев зимой жители сталкиваются с избыточным потреблением тепла — на уровне 34%. То есть примерно на эту величину можно сократить потребление домами тепловой энергии, а, следовательно, и платежи за ресурс, — отметил исполнительный директор межотраслевого фонда энергосбережения и развития топливно-энергетического комплекса Новосибирской области Алексей Шибанов. Сами энергетики не заинтересованы отпускать меньше тепла, поэтому важна активность потребителей в вопросе экономии, отметили эксперты.

По мнению руководителя Новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, не хватает государственной политики, стимулирующей мероприятия по энергоэффективности и снижению затрат потребителя на тепло. Например, такой мерой могут стать преференции в рамках программ капитального ремонта.

Тем не менее энергосбережение — забота не одних потребителей. Энергетики корректируют объем отпуска тепловой энергии с ТЭЦ по согласованному с муниципалитетом графику. На самих ТЭЦ реализуют программы энергосбережения, позволяющие экономить топливо и сокращать выбросы. Для этого СГК модернизирует оборудование станций, повышая тем самым его КПД. Профессор кафедры тепловых и электрических станций НГТУ Виталий Томилов привел в пример Новосибирскую ТЭЦ-5, которая в прошлом году в 4 раза увеличила экономию топлива.

Энергосберегающий эффект дает и увеличение загрузки ТЭЦ взамен выработки тепла на угольных и газовых котельных. Это снижает удельные затраты ресурсов на производство.

За два года потребители 10 котельных уже перешли на централизованное теплоснабжение. На очереди в 2020 году — потребители котельных Новосибирского приборостроительного завода, Новосибирской аффинажного завода, завода «ТСП-СИБ» и котельных Закаменского микрорайона.

Руководители Новосибирского филиала СГК, отвечая на вопросы участников круглого стола, рассказали и о других мерах по энергосбережению в зоне ответственности компании — «до стены дома».

На этапе транспорта тепла за энергосбережение отвечают несколько систем и мероприятий:

центральный тепловой пункт (ЦТП), как связующее звено между магистральной и внутриквартальными сетями, отвечает не только за распределение теплоносителя, но и регулирует температуру и давление теплоносителя, в том числе в зависимости от погодных условий. Около четверти городских ЦТП уже оснащены автоматическим погодным регулированием, эта работа будет продолжена;

модернизация тепловой изоляции надземных участков теплосетей. В 2020 году СГК обновит изоляцию на трубопроводах протяженностью 11 км против 2 км в прошлом году;

капремонт магистральных участков теплосетей. В 2019 году заменено около 5 км труб, аналогичный объем запланирован на текущий год;

наладка гидравлического режима на тепловых сетях и контроль режима потребления тепла у потребителей.

Будущее за дальнейшей цифровизацией тепловых сетей, подчеркнули эксперты рынка. Приборы домов и ЦТП должны обмениваться данными о погоде, потреблении, прогнозировать объемы отпуска тепла и автоматически регулировать распределение тепловой энергии между потребителями. Это должно помочь потребителям экономить до 35% при оплате услуг теплоснабжения.

Фото предоставлены пресс-службой СГК