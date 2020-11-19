За 8 месяцев в магазинах «Обуви России» продано мелкой бытовой техники на 80 млн рублей

За 8 месяцев – с момента старта продаж мелкой бытовой техники в собственной розничной сети и на маркетплейсе – Группой компаний «Обувь России» было реализовано более 55 000 товаров на сумму более 80 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

На сегодняшний день в пул поставщиков входят 12 компаний, реализующих мелкую бытовую технику под известными брендами BRAYER, VITEK, FIRST, Galaxy, CENTEK, «Добрыня», Maxwell, Polaris, Scarlett. В ассортименте представлены блендеры, утюги, инструменты для укладки волос, бритвы, электрические чайники и др. – всего 660 SCU.

По словам руководителя направления сопутствующих товаров Ольги Даниловой, особым спросом пользуется мелкая бытовая техника для кухни – электрические чайники, блендеры, миксеры.

Отмечается, что «Обувь России» начала расширять ассортимент с конца 2019 года, когда перешла на модель маркетплейса при работе с поставщиками. Отличие маркетплейса Группы заключается в том, что он работает и в онлайне (площадка westfalika.ru), и в офлайне – компания предоставляет торговые площади магазинов для товаров сторонних поставщиков. За 9 месяцев 2020 года оборот маркетплейса Группы превысил 3 млрд рублей, компания реализовала более 1,3 млн партнерских товаров. Сейчас «Обувь России» сотрудничает с более 680 поставщиками из таких сегментов, как товары для дома, детские товары, канцелярия, косметика и др.

Фото предоставлено пресс-службой компании