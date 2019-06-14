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Эдуард Бабков назначен руководителем УФССП России по Новосибирской области

Губернатору региона его представил заместитель директора ФССП России Денис Фирстов.
  • 14/06/2019, 17:39
Эдуард Бабков назначен руководителем УФССП России по Новосибирской области

Заместитель директора Федеральной службы судебных приставов – заместитель главного судебного пристава Российской Федерации Денис Фирстов представил губернатору региона нового руководителя УФССП России по Новосибирской области – главного судебного пристава Новосибирской области Эдуарда Бабкова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В органах юстиции Эдуард Бабков начал свой трудовой путь с 1999 года с должности судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов Главного управления юстиции Алтайского края. Уже через 4 года Бабков стал заместителем начальника отдела организации исполнительного производства УФССП России по Алтайскому краю, а вскоре и начальником указанного отдела.

С марта 2015 года Эдуард Бабков назначен заместителем руководителя УФССП России по Новосибирской области. С декабря 2018 года до назначения исполнял обязанности руководителя ведомства.

Бывший глава ведомства Виталий Эрлер покинул пост в декабре 2018 года.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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