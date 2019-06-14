Tereos изучает Новосибирскую область

— Французская компания Tereos рассматривает возможность строительства в России трех заводов по переработке зерна мощностью 500 тысяч тонн в год. Для одного завода, как наиболее перспективную, они рассматривают новосибирскую площадку, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Он подчеркнул, что Новосибирская область пока единственный регион в Сибири, который ведет переговоры с компанией.

Детали инвестпроекта чиновник не озвучил.

Напомним, в январе вице-премьер РФ Алексей Гордеев провел рабочую встречу с президентом компании Tereos Алексисом Дювалем. Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества и инвестиций французской компании Tereos, которая на сегодняшний день не представлена на российском рынке, в развитие крахмальной отрасли России, в частности, в производство крахмала и крахмалопродуктов за счет глубокой переработки российской пшеницы, говорилось в пресс-релизе, размещенном на сайте правительства РФ. Тогда Алексис Дюваль выразил большую заинтересованность в сотрудничестве и инвестициях в российский АПК для дальнейшей локализации производства. Гордеев предложил ему провести детализированные переговоры с главами регионов, которые интересны компании. В разговоре с Дювалем из сибирских регионов он упоминал Алтайский край.

В марте 2018 года гендиректор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов отмечал, что АИР сопровождает формирование кластера по глубокой переработке зерна (Баганский и Карасукский районы). «Пилот» по глубокой переработке зерна и производству крахмала планировал запустить ОАО «Баганский элеватор». В мае 2018-го Евгений Лещенко сообщал, что на ближайшую перспективу в регионе заложено строительство двух предприятий по глубокой переработке зерна. Одно из них будет расположено в Барабинске и сможет перерабатывать до 250 тысяч тонн зерна в год. В апреле 2019 года о планах по строительству в Новосибирске завода по глубокой переработке зерна заявила Финансово-инвестиционная компания «Корпорация развития регионов»

Tereos — французский производитель сахара, крахмала и биоэтанола. Дочерняя компания — Syral — обрабатывает хлебные злаки в крахмал, биоэтанол и побочные продукты, говорится в открытых источниках. У Tereos 35 производственных объектов: во Франции и Бразилии, Чешской Республике, Реюньоне, Мозамбике, Испании, Италии, Великобритании и Бельгии.

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