ЕГЭ по информатике в этом году впервые пройдет на компьютерах

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук анонсировал расписание госэкзаменов:

31 мая — география, литература и химия;

3, 4 июня — русский язык разбивается на два потока, чтобы ученикам было удобно сдать экзамен и соблюдались все эпидемиологические нормы;

7 июня — профильная математика;

11 июня — история, физика;

15 июня — обществознание;

18 июня — биология и письменный экзамен по иностранному языку;

21, 22 июня — устный экзамен по иностранному языку;

24, 25 июня — информатика;

28, 29 июня и 2 июля — резервные дни;

Также министр подтвердил, что единый государственный экзамен по информатике в этом учебном году впервые пройдет на компьютерах. Снова изменились требования для медалистов.

— Если в прошлом году медаль выдавали без согласования с результатами ЕГЭ, то в этом году мы возвращаемся к 2019-му — у учеников должны быть аттестаты с отметками «отлично» за 10 и 11 классы, а результаты ЕГЭ по всем предметам — не менее 70 баллов, — прокомментировал Федорчук.

В ходе пресс-конференции поднимался вопрос о внезапных каникулах с 1 по 10 мая.

— На мой взгляд, четыре дня никак не скажутся на подготовке школьников, к этому нужно относиться совершенно спокойно, — пояснил министр. — К государственной итоговой аттестации каждый ребенок вместе с учителем готовится в самостоятельном режиме.

Утвержденного расписания ГИА и ГВЭ на текущий момент пока нет. Отметим, ГИА в 2021 году пройдет только по русскому языку и математике, сдавать предметы по выбору участники не будут. Однако нововведением для выпускников 9 классов является написание контрольных работ по одному предмету на выбор. Сроки их проведения уставлены Рособрнадзором с 18 по 21 мая.

На сегодняшний день сдавать ЕГЭ будут 17817 человек, это на 500 человек больше, чем в 2020 году. Из них 15954 человека — выпускники этого года. 1608 — выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО — 153 человека. Еще 34 человека — из иностранных образовательных организаций. Лидирующими по выбору предметами после основного русского языка стали профильная математика и обществознание.