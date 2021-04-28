С 1 по 10 мая школьники Новосибирской области учиться не будут

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на совещании в правительстве региона сообщил об изменениях в работе детских садов и школ из-за длинных майских праздников.

— Дистанционное обучение 3 и 8 числа может быть организовано на уровне решений самих образовательных организаций – детям может быть выдано задание, которое может проверяться или отрабатываться после выхода на учебу. В детских садах по решению муниципалитетов могут быть открыты дежурные группы для детей тех специалистов, которые в праздничные дни будут задействованы в обеспечении безопасности и жизнедеятельности граждан, — подчеркнул Сергей Федорчук.

По сообщению пресс-службы областного правительства, в период праздников организациям рекомендовано определить лиц, ответственных за обеспечение функционирования образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области. А также назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной, антитеррористической безопасности и провести с ними внеплановые целевые инструктажи по технике безопасности, пожарной, общественной, транспортной безопасности и антитеррористической защищенности.