Новосибирское коллекторское агентство лишили лицензии

По данным пресс-службы УФССП России, решение об исключении общества из государственного реестра принято 26 апреля 2021 года приказом Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

За прошедший год в отношении данной организации было возбуждено 86 дел об административных правонарушениях по ч. 2 ст.14.57 КоАП РФ, из них 25 нарушений выявлены сотрудниками УФССП России по Новосибирской области. В регионе компания оштрафована на общую сумму более 1,6 млн рублей.

— Допущенные ООО «Сириус-Трейд» нарушения законодательства в основном связаны с несоблюдением частоты взаимодействия с должником, введением должника и иных лиц в заблуждение, взаимодействие с третьими лицами без письменного согласия должника и (или) выраженном отказе третьего лица от такого взаимодействия, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Теперь компания не может легально заниматься деятельностью по возврату просроченной задолженности. В течение пяти рабочих дней после получения Приказа об исключении из государственного реестра представители обязаны вернуть в УФССП России по Новосибирской области свидетельство о регистрации.