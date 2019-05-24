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ЕГЭ под контролем

  • 24/05/2019, 15:14
«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением 1 237 аудиторий в Новосибирской области

«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением 1 237 аудиторий в Новосибирской областиКомпания «Ростелеком» установила в школах Новосибирской области систему видеонаблюдения за проведением Единого государственного экзамена. Видеокамеры размещены в 1 237 аудиториях, при этом 1 226 из них расположено в 85 пунктах проведения экзамена и 11 — в региональном центре обработки информации. Для сравнения: в прошлом году «Ростелеком» оборудовал программно-аппаратными комплексами видеонаблюдения 1 131 школьное помещение, в 2017 году таких аудиторий было 1 113.

Из учебных классов, в которых выпускники будут сдавать экзамены, трансляции пройдут в режиме онлайн. Работа системы видеонаблюдения будет постоянно под контролем сотрудников «Ростелекома», для оперативного устранения повреждений подготовлены несколько аварийно-восстановительных бригад. Как рассказал Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО «Ростелеком», установка оборудования в пунктах проведения экзамена прошла точно в срок.

— Все было сделано в плановом режиме. Для организации бесперебойной трансляции единого госэкзамена на территории Новосибирской области компания «Ростелеком» задействовала самые современные технологии. Наша задача — гарантировать прозрачность проведения экзамена и свободный доступ к трансляции, а также поддерживать стабильную работу оборудования, чтобы сигналы из школ свободно поступали по защищенным каналам связи в центр обработки, — пояснил Вячеслав Куц.

В этом году около 16 тысяч новосибирских школьников будут сдавать ЕГЭ, основной период аттестации пройдет с 27 мая по 1 июля. По данным регионального министерства образования, многие выпускники в качестве дополнительных предметов выбрали обществознание, физику, историю, информатику, химию и английский язык. Как сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, к проведению экзаменов регион готов.

— В настоящий момент в региональной информационной системе ГИА-11 зарегистрированы данные 16 703 человек, из них на основной период – более 15,5 тысяч. Новосибирская область полностью готова к проведению основного этапа сдачи экзаменов — протестированы технические системы и системы безопасности, проведено обучение работников пунктов проведения экзаменов, — уточнил накануне Сергей Федорчук.

Компания «Ростелеком» с 2014 года организует видеонаблюдение за проведением ЕГЭ, в рамках проекта прямую трансляцию из аудиторий можно смотреть на портале www.smotriege.ru. Этот проект позволил усовершенствовать процедуру проведения итоговой аттестации: она стала более прозрачной и обеспечила равные условия для участников итоговых тестов.

Фото: пресс-служба компании

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