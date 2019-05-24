Цены на жильё на вторичном рынке в Новосибирске выросли на 10%

На вторичном рынке крупных городов России, попавшим в выборку, средняя цена квадратного метра в мае 2019 года составила 58,1 тыс. руб. За последние 12 месяцев цена выросла на 11%, из них рост на 3 пп пришелся на период с начала 2019 года. К таким выводам пришли специалисты аналитического центра ЦИАН.

— В городах-миллионниках наблюдается более интенсивный рост – плюс 12% за год, тогда как в остальных крупных городах он составил 10%. За рассматриваемый период цены выросли почти во всех городах, снижение или околонулевая динамика зафиксирована лишь в 6 населенных пунктах из 89, — отмечают эксперты.

Основным фактором роста цены, отмечают аналитики, стала более быстрая реализация ликвидных лотов по сравнению с дорогими. С мая 2018 года активнее всего из предложения вымывались квартиры стоимостью менее 2,0 млн руб., их доля в общем объёме предложения по городам снизилась более чем на 8 п. п. А в таких городах как Абакан, Барнаул, Воронеж, Иркутск, Липецк и Набережные Челны – более чем на 15 п. п.

Топ-10 городов-лидеров по росту средней цены возглавили региональные центры Дальневосточного федерального округа – Хабаровск и Благовещенск. За год средняя цена на вторичном рынке этих городов выросла на 16% на фоне снижения объёма бюджетного предложения. На третьей строчке расположился единственный город-миллионник, вошедший в рейтинг, – Казань, где цена выросла на 15% за год и составила 81,9 тыс. руб. за кв. м. Основной прирост пришёлся на 3-4 квартал 2018 года, а с января по май 2019 года он составил только 1%.

В Новосибирске цена квадратного метра выросла на 10% и составила 70,2 тыс.

Снижение средней цены квадратного метра жилья за 12 месяцев наблюдается только в 2 крупных городах России. На первом месте город Новороссийск, где цена уменьшилась на 6%: с 67,3 тыс. руб. в мае 2018 года до 63,5 тыс. руб. в мае 2019 года. Следом идёт Саранск, где цена снизилась на 3%. В Батайске, Смоленске, Волгограде и Калуге наблюдается околонулевая динамика, цены за год не изменились.

Фото: Ростислав Нетисов