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Инженеры НГТУ НЭТИ создадут электромобиль по концепции суперкара Marussia

На проектирование электрического привода для создания электромобиля на базе спорткара уйдет около полутора лет.
  • 24/05/2019, 15:10
Инженеры НГТУ НЭТИ создадут электромобиль по концепции суперкара Marussia

Инженеры НГТУ НЭТИ приступают к разработке электромобиля, который будет создан по концепции отечественного спорткара Marussia, сообщили в пресс-службе университета. В ходе работ двигатель внутреннего сгорания будет заменен на мощный энергоэффективный электродвигатель, на создаваемый электромобиль будут установлены литий-ионные батареи и синтезирована система управления. На проектирование электрического привода для создания электромобиля на базе спорткара уйдет около полутора лет.

В университете рассказали, что на следующей неделе будет подписано соглашение о создании электромобиля между университетом и новосибирским конструкторским бюро «Спектр».

— Задача инженеров и научного сообщества НГТУ НЭТИ — продемонстрировать компетенции по созданию отечественных автомобилей. В нашем университете создают энергоэффективные двигатели, преобразователи, накопители энергии, электроприводы, есть сильная школа материаловедения и машиностроения, есть научные коллективы, которые глубоко понимают кинематику и энергетику движения электротранспортных средств. Фактически у нас есть сумма технологий и компетенций, чтобы осуществить прорыв и сформировать платформу для становления отечественных электрокаров с высокими техническими характеристиками на основе российских разработок, — говорит помощник проректора по научной работе, кандидат технических наук Александр Штанг.

Техническую поддержку будет оказывать компания Vip-Service, занимающаяся сервисным обслуживанием, тюнингом автомобилей в сегменте «Премиум». С 2011 по 2014 год была официальным представителем компании Marussia Motors в Сибири.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ

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