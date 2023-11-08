Экипаж самолета, приземлившегося в поле под Новосибирском, вернулся к полетам

Бортпроводники рейса Сочи – Омск, совершившего экстренную посадку в пшеничном поле, приступил к выполнению полетов. Об этом сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».

Перед этим экипаж прошел обязательный осмотр у врачей.

– Обследование показало, что ребята абсолютно здоровы и готовы в полной мере приступить к своим служебным обязанностям, – говорится в сообщении.

Бортпроводники говорят, что очень соскучились по небу и рады вновь взмыть на железных крыльях вверх.

– Наконец мне позвонили руководители службы бортпроводников , я чуть не запрыгала от радости. Признаться, даже не ожидала от себя такой реакции, – поделилась Дарья Глушкова, старший бортпроводник.

Ее коллеги тоже сильно скучали по работе. Дмитрий Костелев во время отпуска ходил на тренировки в спортзал, чтобы поддержать себя в хорошей форме, и много читал. Айша Гуметова насладилась компанией родных людей и друзей в Екатеринбурге.

Напомним, что экстренная посадка борта Airbus A320 «Уральских авиалиний» была произведена на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребёнка. Никто не пострадал, все эвакуировались самостоятельно. Большинство пассажиров затем доставили в Омск электричкой. Позже появились сообщения о том, что двигатель не поврежден и самолет может взлететь самостоятельно. Теперь, по словам главы администрации Убинского района, авиакомпания ждет, когда на поле застынет земля и оно сможет использоваться в качестве взлетной полосы.

Ранее редакция сообщала о том, что Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском.