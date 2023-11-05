Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском

Росавиация закончила расследование инцидента с посадкой самолёта «Уральские авиалинии» в поле под Новосибирском. Об этом сообщает Mash.

Причина — нехватка топлива, которая возникла из-за нескольких факторов. Во-первых, была ошибка определения положения створок после отказа гидравлики. Во-вторых, решение вести самолёт в Новосибирск также стало ошибкой. Гидравлика отказала из-за износа приводного шланга — ему оставалось 248 посадок до замены.

Комиссия считает, что борт легко мог сесть в Омске, полосы в 2,5 километра хватило бы.

Напомним, борт Airbus A320 «Уральских авиалиний» экстренно приземлился на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребёнка. Никто не пострадал, все эвакуировались самостоятельно. Большинство пассажиров затем доставили в Омск электричкой. Позже появились сообщения о том, что двигатель не поврежден и самолет может взлететь самостоятельно.

Ранее редакция сообщала о том,что «Уральские авиалинии» произвели первые выплаты пассажирам аварийного рейса «Сочи-Омск».