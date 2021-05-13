Экоактивисты ГК «КПД-Газстрой» и Сбера высадят в Новосибирске 300 елей

Хвойные деревья высотой 1,5-2 метра появятся вдоль проезжих частей и во дворах. В акции примут участие представители IKEA, Leroy Merlin, общественные организации, экологические активисты и жители микрорайона.

Для озеленения города используют хвойные породы, которые накануне доставят из мест отчуждения ЛЭП и других зон санитарных рубок. Территорию освобождают от насаждений в целях безопасности. Экологические активисты взяли на вооружение возможность сохранить взрослые растения, которые попадают под сруб.

«Работа над озеленением микрорайона — в приоритете у застройщика микрорайона. В прошлом году мы высадили больше сотни лип, рябин, ив, орешников, саженцы которых специально приобретались в питомниках. Поэтому мы с удовольствием поддержали экопроект наших партнеров и взяли на себя вопросы по организации. Городских территорий, в которых сегодня не хватает озеленения, достаточно. Это задача не одного дня. Мы стараемся решать ее системно на локальном уровне», — отмечает генеральный директор ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» Александр Кромм.

Изъятие растений с территории санитарных рубок будет выполнено с соблюдением всех норм и требований к безопасности. В качестве территории для высадки растений определены пустующие ранее участки вдоль дорог, а также во дворах.

«Принцип «мы в ответе за тех, кого приручили», блестяще сформулированный в одном бессмертном произведении, применим и в отношении заботы об окружающей среде. Это общая ответственность, и я рад, что наш проект собрал так много участников и партнеров. Инициатива преследует две цели: сохранить деревья в зоне ЛЭП, которые попадают под вырубку и внести вклад в экологическое благополучие Новосибирска» — комментирует управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Николай Шилов.

Организаторы приглашают жителей и гостей микрорайона принять участие в высадке елей 16 мая в микрорайоне «Чистая Слобода». Заявку можно оставить по телефону 8 (383) 373-07-81. Инвентарем обеспечат организаторы акции. С собой участников просят взять перчатки и комфортную рабочую одежду.