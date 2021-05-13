В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

Проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В документе говорится, о продлении программы туристического кэшбэка на детский отдых до 15 сентября 2021 года включительно.

— Выплата осуществляется в размере 50% стоимости одной туристской услуги, но не более 20 тысяч рублей за одну туристскую услугу, на одну банковскую карту национального платежного инструмента, — говориться в документе.

В программе примут участие стационарные детские лагеря с круглосуточным пребыванием. Сейчас идет процесс их технического присоединения к проекту. Список всех организаций, присоединившихся к программе, будет опубликован на сайте «Мир путешествий».

На сегодняшний день на сайте предлагают услуги детского отдыха 19 организаций, цены варьируются от 15 тысяч до 59 тысяч рублей. Более дорогие путевки предлагаются в детские оздоровительные лагеря в Симферополе, Сочи и в Кисловодске.

Программа детского «туристического кэшбэка» будет реализована по аналогии с программой взрослого «туристического кэшбэка». Родителям, желающим принять в ней участие, необходимо выполнить ряд условий.

— Оплата за отдых должна быть проведена по карте платежной системы «МИР» одного из банков-участников программы лояльности.

— Программой кешбэка можно воспользоваться единовременно, стоимость путевки не ограничена. Однако семья должна первоначально найти деньги для того, чтобы оплатить полную стоимость путевки, и только потом рассчитывать на возврат.

Напомним, что программа кэшбэка вводится в индустрию детского отдыха для поддержки внутреннего туризма. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 5 млрд. рублей. В правительстве рассчитывают, что ей сможет воспользоваться не менее 357 тысяч детей.

Как сообщали в правительстве Новосибирской области, интерес к участию в программе проявили все детские лагеря региона. Почти весь 2020 год они находились «на паузе» из-за карантина.