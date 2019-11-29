Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Экоинициатива в фазе бизнеса

Компания «Тайгер-Сибирь» выводит на рынок альтернативу бетонной тротуарной плитке.
  • 29/11/2019, 15:40
Автор: Игорь Смольников
568
Матовая упаковка-«молочка» идет на производство геотекстиля — укрывных материалы для садово-ландшафтных работ.

Организация производства тротуарной плитки из пластикового мусора путем его глубокой переработки для «Тайгер-Сибирь» стала переломным этапом в работе с «мусорной» тематикой. Если раньше сбор пригодного к переработке мусора для компании был гуманитарным проектом, то с осени 2019 года он перешел в сферу полновесного бизнеса. Об этом Кирилл Ритерман, генеральный директор ООО «Тайгер-Сибирь», рассказал в ходе научно-практической конференции, посвященной переработке вторичного сырья для нужд городского хозяйства и прошедшей в Новосибирском архитектурно-строительном университете. Кроме того, практически одновременно компания запустила производство облицовочной плитки из переработанного стекла.

— Этому направлению полтора месяца, — поясняет Кирилл Ритерман. — Плитка прошла тесты, получила сертификат соответствия. Графический образ плитки из полимерно-песчаной массы такой же, как у бетонной, но прочностные характеристики выше. Это совсем новый товар, который мы буквально на днях выводим на рынок материалов для мощения. Он, к слову, отлично вписывается в идеологию «smartcity»: и устранение мусора, и благоустройство.

Как подчеркнул собеседник InfoPro54, сейчас экоинициатива становится бизнес-проектом — с понятным рынком сбыта, учетно-прогнозируемой доходностью и горизонтом развития. Стартовая производительность нового направления — полторы-две тысячи единиц продукции за смену. Дальнейшая динамика будет, по словам Кирилла Ритермана, определяться выявленным уровнем спроса. Основным аргументом для потенциальных потребителей он называет бóльшую, по сравнению с бетонным аналогом, износостойкость плитки, которую как раз и обеспечивает полимерная составляющая материала.

— Мы три первых года проработали этом сегменте на абсолютном энтузиазме — как пропагандисты темы сбора и переработки мусора, — говорит Кирилл Ритерман. —Можно сказать, в убыток себе тянули это направление. В 2013-м запустили пилотный проект при муниципальном департаменте природных ресурсов. Департамент к идее и относился именно как к эксперименту энтузиастов. Проработали полгода, и нам сказали: «Ну все, народ готов, хорошо получилось, можно заканчивать». Мы в ответ: «Как? Хорошо получилось, можно заканчивать — как это вообще возможно?». Нам говорят: «Нет программы, нет денег. Идея хорошая, но не сейчас». В итоге мы этот проект тянули пять лет самостоятельно. Только сейчас появляются законодательные инициативы, которые хоть как-то позволяют существовать этой деятельности в бизнес-плоскости. Конечно, они еще сырые, есть некоторые сложности. Но рыночная подоплека хотя бы формируется. Может быть, для кого-то и возможно сохранять позиционирование сугубо в разделе гражданских инициатив, но не думаю, что таких компаний в стране много — тех, кто готов зарабатывать на чем-то, а потом это заработанное вкладывать в заведомо убыточное дело.

Вывести проект в бизнес-плоскость с понятной окупаемостью «Тайгер-Сибирь» смогла после того, как установила достаточное число накопительных контейнеров. Эта сеть позволила получать предсказуемый объем сырья.

— Осенью наш парк контейнеров вырос до 1600 штук, — отмечает Ритерман. — Мы приросли Калининским районом, но охват города еще не полный. К слову, изначально мы ориентировались на меньшее число — на стартовых этапах проекта, когда он был ближе к плоскости социального эксперимента. Кроме того, в городе есть еще примерно 500 контейнеров, установленных другими операторами.

Впрочем, по словам Кирилла Ритермана, операторы второго эшелона вносят в развитие рециклинг-отрасли не только позитивный вклад. Так, слабой стороной новичков он назвал их невнимание к «мелочам» логистики.

— Вывозящие ТКО рабочие часто портят репутацию идеи, сваливая перерабатываемый мусор в одну машину с неперерабатываемым мусором и пищевыми отходами — сетует он. — Зачастую так обходятся с решетчатыми контейнерами одного из операторов. Хотя такая конструкция накопителя как раз позволяет отлично видеть содержимое. Это фактически обнуляет идею, очень сильно ей вредит. Ведь для эффективности бизнеса очень важно именно структурирующее начало, векторизация потоков. Например, мы стеклянный мусор (бутылки и битое стекло) сортируем по цветам, удаляем дозаторы, металлические пробочные кольца и этикетки, очищаем от загрязнений и цемента и дробим до необходимой по ГОСТу фракции. Получается стеклобой, который мы продаем на стекольные заводы. На собственных мощностях из перерабатываемого стекла мы делаем облицовочную плитку, имитирующую кирпич и дикий камень. Пластиковый мусор мы перерабатываем до уровня вторичного сырья для других производителей, а из ПНД-пластика делаем тротуарную плитку. А еще с этой осени мы принимаем непрозрачные пластиковые бутылки из-под молочных продуктов. Они до недавних пор были в стоп-листе, но теперь у нас есть технология их переработки. Матовая упаковка-«молочка» идет на производство геотекстиля — укрывных материалы для садово-ландшафтных работ.

Самой желанной для подобного бизнеса группой мусора Кирилл Ритерман назвал банки-жестянки из-под пива и прохладительных напитков:

— Эти алюминиевые банки — самый «лакомый», самый маржинальный вторичный продукт. Но до наших баков он практически не доходит — жестянки из-под пива и газировок сдают сами горожане. А вот московский опыт так называемых «фандоматов» — уличных автоматов, принимающих банки в обмен на мелкие монеты — оказался краткосрочным и себя не оправдал. Я изначально его оценивал как нереалистичный. Там был очень рисковый технический фактор — уязвимость этих аппаратов для климата и вандализма. В итоге они так и остались попыткой взяться за тему.

При этом Кирилл Ритерман убежден, что повторить один в один германскую или японскую концепцию рециклинга в России пока невозможно.

— Категориальная специализация баков-накопителей и раздельный сбор мусора на уровне конкретного домохозяйства — это отдаленный идеал нашей отрасли, — рассуждает Ритерман. — Раздельный сбор — система, которая по определению должна быть общенациональной, охватывающей всю страну. Но для этого нужно, чтобы точки вариативного сбора были в шаговой доступности. До этого навыка еще очень неблизко. Потому мы, так сказать, исходим из возможного. И свои баки пока делаем именно как моноемкость — для приема всех материалов, пригодных к переработке. А сортировку, разделение выполняем уже сами — постфактум. Кстати, по мере погружения в тему доработку прошла и конструкция баков. Например, изначально, когда мы только взялись за эту работу, обособленные баки для приема стекла были с небольшим отверстием, соразмерным одной бутылке. Но выяснилось, что людям такой дизайн неудобен — они не готовы были скидывать по одной бутылочке. В принципе, их можно понять: когда на улице -27, поштучно брать холодные стекляшки и совать их в узкое отверстие — не очень-то приятное занятие. Нашим людям надо, чтобы дырка была большая — чтобы целый пакет мусора сразу влез. Конечно, моноемкость имеет и свои издержки —помимо целевого продукта (пластика, бумаги, картона, стекла) туда, например, могут бросать и мусор, негодный в переработку. Но это устранимая издержка. Мы исходим из реальности. Да, морфология сбора чуть ухудшилась за счет непригодного к переработке мусора. Но в совокупности сбор все равно стал результативнее. И теперь это именно бизнес, индустрия. Да, все еще с существенным оттенком просветительства, гражданской инициативы. Но все-таки бизнес!

Фото автора

Популярное с сайта

СГК подключит к ТЭЦ-5 новый центр волейбола в Новосибирске

СГК подключит к ТЭЦ-5 новый центр волейбола в Новосибирске

29/11/2019, 12:09
Готовящийся к сдаче крупнейший за Уралом волейбольный центр в ближайшее время будет подключен к теплоснабжению.
Число пунктов выдачи заказов в магазинах «Обуви России» превысило 1200

Число пунктов выдачи заказов в магазинах «Обуви России» превысило 1200

29/11/2019, 10:38
Количество выданных посылок с ноября 2018 года превысило 270 тысяч.
Новосибирск стал центром реализации белорусской техники за Уралом

Новосибирск стал центром реализации белорусской техники за Уралом

29/11/2019, 10:27
Из региона продукция и комплектующие будут расходиться по дилерским центрам от Урала до Сахалина.

Актуальный разговор

Сегодня собственник предпочитает держать руку на пульсе компании

Сегодня собственник предпочитает держать руку на пульсе компании

Все материалы
Новости

200 тысяч новосибирцев не платят никакие налоги

29/11/2019, 18:03

Налоговики возбуждают всего 8% дел о банкротстве

29/11/2019, 16:42

Инженеры НГТУ НЭТИ изготовили и протестировали первые российские стенды проверки деталей

29/11/2019, 15:31

Экс-руководитель МУП «Горводоканал» в г. Куйбышеве получил восемь лет лишения свободы за взятки

29/11/2019, 13:15

Индустриальный парк «ЭКРАН» увеличил выпуск стеклотары на 25%

29/11/2019, 13:09

СГК подключит к ТЭЦ-5 новый центр волейбола в Новосибирске

29/11/2019, 12:09

Число пунктов выдачи заказов в магазинах «Обуви России» превысило 1200

29/11/2019, 10:38

Новосибирск стал центром реализации белорусской техники за Уралом

29/11/2019, 10:27

Выкуп земель под четвертый мост идет тяжело

29/11/2019, 10:20

Форум Сбербанка «Свое дело» впервые прошел в Новосибирске

29/11/2019, 10:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Зачем «прессуют» торговые центры?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска