Инженеры НГТУ НЭТИ изготовили и протестировали первые российские стенды проверки деталей

В конце ноября 2019 года сотрудники кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок НГТУ НЭТИ изготовили и протестировали первые российские стенды для испытания хвостовых трансмиссий и бортовых генераторов вертолетов Ми-8 и Ми-17. Сейчас инженеры технического вуза готовятся передать стенды заказчику — Новосибирскому авиаремонтному заводу, сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что стенд для испытания хвостовых трансмиссий вертолетов Ми-8, Ми-17 — это электромеханическая установка, которая имитирует скорость вращения, передаваемую от вертолетного двигателя, и нагрузку, которая создается за счет сил сопротивления воздуха вращающегося винта. Стенд обеспечивает автоматический сбор и обработку данных в ходе программы испытаний. Из этих данных формируется электронный протокол, который передается на серверные хранилища.

Стенды позволяют проводить послеремонтную проверку оборудования. Можно установить оборудование и сразу же проверить, насколько корректно работают устройства.

— Для нормального функционирования системы жизнеобеспечения вертолета выходные параметры генераторов должны быть стабильны, и как раз блоки отвечают за стабилизацию этих параметров. С помощью стендов мы можем показать, что после ремонта эти блоки функционируют и выдают заявленные характеристики, — рассказывает заведующий кафедрой электропривода и автоматизации промышленных установок Денис Котин.

В изделиях применены новые аппаратные и программные средства для реализации автоматических законов управления в процессах испытания и новое программное обеспечение, которое разработали инженеры НГТУ НЭТИ.

— Раньше все проверялось в ручном режиме: каждая схема включения, каждый пункт программы испытаний. Главный минус такой проверки — человеческий фактор. Оператор может что-то пропустить. Стенд способен увидеть все дефекты, а человек нет, — комментирует Денис Котин.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ