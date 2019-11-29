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В Сибирском филиале Президентской академии произошли кадровые изменения

  • 29/11/2019, 16:00
Исполняющим обязанности директора Сибирского института управления – филиала РАНХиГС назначена Надежда Кирилова.

29 ноября 2019 г. в соответствии с приказом ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ исполняющим обязанности директора Сибирского института управления – филиала РАНХиГС назначена Надежда Кирилова, говорится на сайте академии.

Надежда Кирилова в 1997 году закончила Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Кандидат юридических наук. С 2013 года является заместителем директора института по учебной работе. Имеет опыт преподавательской, научной, административной работы, практической работы во внешнеторговой и юридической сферах. Член совета по развитию профессионального образования и поддержке системы профессиональных квалификаций при губернаторе Новосибирской области, входит в состав квалификационной комиссии при Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области.

Фото с сайта РАНХиГС

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